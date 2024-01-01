Продавати вживані авто стали менше, вони подешевшали

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для розміщення оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,7 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин, порахували експерти Інституту досліджень авторинку.

Найвища активність продавців за згаданий період була зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність зафіксована у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

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Кількість оголошень істотно зменшилася (нагадаємо — до розрахунку взяті головні сайти оголошень): з 223,3 тис. у листопаді до 177,7 тис. у грудні (-20,4%). У порівнянні рік до року картина наступна: у грудні 2023 інтернет-майданчики містили 219,7 тис. пропозицій, тобто зараз пропонують на 19,1% менше.

Такі зміни швидше за все викликані зростанням обсягів оголошень у соцмережах та месенджерах, і ця тенденція продовжуватиметься надалі — про це детальніше у прогнозі на 2025 рік від Інституту досліджень авторинку.

Кількість оголошень та сумарна вартість пропозицій

Потенційна фінансова вартість усіх авто, що пропонувалися (або пропонуються) до продажу у грудні знизилася до $1,83 млрд, проти рекордних $2,29 млрд, зафіксованих у листопаді.

Максимальна й мінімальна наповненість пропозиціями у грошовому вираженні переважно корелюється з кількістю оголошень, зазначеною вище, що також видно на діаграмі. В середньому українці щомісяця пропонують до продажу в інтернеті вживаних легковиків на $2 мільярди.

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Частка дорожчих авто продовжує зростати

За рік, тобто у порівнянні грудня-2024 до грудня-2023, на діаграмі, яка показує наповненість ринку пропозиціями різних цінових груп, на перший погляд надто контрастних змін не спостерігається. Однак якщо розглянути дані детальніше, а також порівняти їх з аналогічними зрізами за попередні місяці, можна дійти висновку, що зменшується присутність бюджетних пропозицій, водночас зростає частка авто ціною понад $20 тис.

Причина та ж, що і для попереднього розділу: перетікання пропозицій мас-маркету у соцмережі, дорожчі ж авто поки продовжують пропонувати і на сайтах оголошень.

Розподіл пропозицій за ціновими групами

Середня ціна пропозицій

Після рекордного і різкого стрибка до позначки $6500 у листопаді, у грудні середня ціна оголошень почала зменшуватися, наразі зупинившись на відмітці $6300.

Менше оголошень, менше бюджетних пропозицій — ось і результат.

Середня ціна усіх пропозицій на інтернет-ринку

Зміна цін за сегментами (за ознакою пального/живлення)

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками грудня становить $2700 (+$50), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6200, на $300 менше, ніж було місяцем раніше.

Середні ціни в окремих підсегментах

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7500, на $200 менше, ніж у листопаді минулого року. Всі три щойно описані сегменти (які водночас наймасовіші на вторинному ринку) були достатньо стабільними за показниками середньої ціни фактично до жовтня поточного року, і лише у листопаді почалися деякі коливання.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV), на відміну від попередніх, порівняно стабільних, завжди вирізнявся певним хвилюванням. Так і цього разу: плюс $500 відносно попереднього періоду, і підсумок $12 700.

Про сегмент електромобілів: тривале зниження середньої ціни, яке ми спостерігали мало не весь минулий рік, для цієї групи змінилося у жовтні на помітне зростання. У грудні середня ціна в групі BEV зупинилася на відмітці $16 700, на $100 менше, ніж було місцем раніше, і також менше (на $1100) ніж було у грудні-2023. Ймовірно, цього року ціни на електромобілі змінюватимуться ще не раз, і не виключено що далі, у 2026, ці значення автомобілісти будуть згадувати з певною ностальгією.

Методика обчислень

Обчислення зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Команда ІДА проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України.