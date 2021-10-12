Мужчина выставил на продажу новенький каталитический конвертер, а сфотографировал его прямо в своей гостиной, забыв убрать некоторые личные вещи из поля зрения камеры. И теперь сам оказался в камере тюремной.

Одно из первых правил продажи в Интернете – делать качественные фотографии того, что вы продаете. А фотографируя, лучше убрать из кадра все лишнее.

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Шериф Дуг Редер сообщил CNN, что житель округа Стоун Каунти разместил на Facebook Marketplace объявление о продаже каталитического конвертера для автомобиля и “очевидно, должен был быть под кайфом, потому что на фоне его изображения виден большой пакет с метамфетамином и шприцем на журнальном столике”.

Хотя, кажется, нет никаких признаков того, что каталитический нейтрализатор для продажи был получен незаконным путем, эта деталь стала горячей позицией для воров за последние годы.

О том, что в пакете на фото именно метамфетамин, стало известно, после того, как в квартиру продавца прибыли правоохранители. Сообщается, что полиция нашла 48 граммов метамфетамина, а также незарегистрированный пистолет у продавца конвертера. Сообщение шерифа в социальных сетях в значительной степени свидетельствует о том, что в результате мужчину посадили за решетку.