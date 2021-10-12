Чоловік виставив на продаж новенький каталітичний конвертер, а сфотографував його прямо у своїй вітальні, забувши прибрати деякі особисті речі з поля зору камери. І тепер сам може опинився у камері – тюремній.

Одне з перших правил продажу в Інтернеті – робити якісні фотографії того, що ви продаєте. А фотографуючи, краще прибрати з кадру усе зайве.

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Шериф Дуг Редер повідомив CNN, що житель округу Стоун Каунті розмістив на Facebook Marketplace оголошення про продаж каталітичного конвертера для автомобіля і “очевидно, мав бути під впливом, тому що на тлі його зображення видно великий пакунок з метамфетаміном та шприцом на журнальному столику”.

Хоча, здається, немає жодних ознак того, що каталітичний нейтралізатор для продажу був отриманий незаконним шляхом, ця деталь стала гарячою позицією для крадіїв за останні роки.

Про те, що в пакунку на фото саме метамфетамін, стало відомо, після того, як до помешкання продавця прибули правоохоронці. Повідомляється, що поліція знайшла 48 грамів метамфетаміну, а також незареєстрований пістолет у продавця конвертера. Допис шерифа в соціальних мережах значною мірою свідчить про те, що в результаті чоловіка посадили за ґрати.