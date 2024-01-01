Продажи фур в Украине катастрофически упали

Статистика регистраций седельных тягачей в ноябре 2024 года продемонстрировала тенденцию, которая наблюдается на протяжении всего года: продажи падают, причем во всех сегментах, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика рынка седельных тягачей в Украине, ноябрь 2023/2024 гг.

Структура рынка седельных тягачей следующая: доля внутренних продаж составила 49,6%, импорта подержанных седельных тягачей - 42%. Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 91,6%.

Новыми приобрели 8,4% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 99 шт. такой техники.

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По отдельным подсегментами динамика рынка седельных тягачей (в сравнении месяц к предыдущему месяцу, М-М, и месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y) выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -27,6% M-M, -47,9% Y-Y

Импорт подержанных: -19,7% M-M, -55,9% Y-Y

Импорт новых: -12,4% M-M, -49,0% Y-Y

Самые популярные тягачи

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок купли-продажи этой модели заключено 189 шт. Второе место по количеству у MAN TGX, 80 шт., третье у Volvo FH, 66 шт.

В прошлом месяце первенство среди "пригнанных" тягачей получил MAN TGX, который пополнил наш автопарк в количестве 139 шт. На второй строчке DAF XF, чей итог 127 первых регистраций. На третьей позиции Scania R-Series (62 шт.)

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Scania R-Series - этот тягач разошелся в количестве 43 шт. Второе место в этой категории занимает DAF XF с итогом 13 новых машин. Третья позиция (9 шт.) у MAN TGX.

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Аналогичная картина наблюдается и в связанном сегменте полуприцепов. В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1,3 тысячи новых и подержанных полуприцепов. Это на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, и также на 14,7% меньше относительно результатов октября-2024.