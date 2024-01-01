В Нидерландах сожгли целый автопарк грузовиков: фото, видео

И хотя в основном возгорания грузовиков связывают с техническими проблемами или ради страхового случая, в этой ситуации на поверхности лежат все атрибуты поджога.

В последние выходные ноября около 2 часов ночи в нескольких местах вспыхнуло четыре фуры – магистральные тягачи с полуприцепами. Об этом сообщает 112nieuwsoss.

Читайте также В Швеции второй раз горел автосалон с электрокарами Tesla – подозревается поджог

Это были две недавно приобретенных DAF последнего поколения и две немного более старые машины из ранних лет поколения Евро 6. Кроме них, огонь охватил один полуприцеп, стоявший в одиночку отдельно без магистрального тягача.

Скриншот: Авто24

Пожарные прибыли быстро, огонь потушили, но от машин осталась куча металлолома – техника горит очень быстро. Не успели они справиться здесь, как огонь неожиданно вспыхнул внутри цехового зала. Там подожгли еще несколько грузовиков.

Читайте также Поджигатель за праздничные дни уничтожил огнем 33 автомобиля

К счастью, две машины удалось спасти только благодаря тому, что пожарные вовремя сели за руль и отогнали технику в безопасное место.

Кроме того, огонь начал угрожать соседнему офисному и складскому зданию. Там отдыхали несколько сотрудников. Их вовремя вывели, обошлось без пострадавших.

Фото: 112nieuwsoss

Сразу после локализации огня следователи начали выяснять обстоятельства инцидента. С записи камер видеонаблюдения были видны действия двух мужчин, которые сразу после появления пожара перепрыгнули через забор компании и покинули место происшествия. Вероятно, это были поджигатели, которых сейчас разыскивает полиция.

Читайте также Как российские спецслужбы привлекают украинских подростков для поджогов военных машин

Кто хотел нанести ущерб и вытеснить небольшую компанию с семейным характером, насчитывающую менее 30 грузовиков, еще выясняется. Размер ущерба также устанавливается. Вероятно, это станет серьезной проблемой для перевозчика.

Фото: 112nieuwsoss

Однако следователи констатируют, что в последние годы в Нидерландах подобных поджогов становится больше. Еще не утихает история с очередным поджогом грузовиков в депо, который чуть не закончился трагедией. Там злоумышленники подожгли транспортное средство, в котором находился водитель.

Мужчина чудом спасся, выпрыгнув из огня в последний момент. Инцидент показал проявление конкуренции между несколькими компаниями, перевозящих грузы для одной отрасли.