У Нідерландах спалили цілий автопарк вантажівок: фото, відео

І хоча здебільшого загоряння вантажівок пов'язують з технічними проблемами чи заради страхового випадку, у цій ситуації на поверхні лежать усі атрибути підпалу.

В останні вихідні листопада близько 2 години ночі в кількох місцях спалахнуло чотири фури – магістральні тягачі з напівпричепами. Про це повідомляє 112nieuwsoss.

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Це були дві недавно придбаних DAF останнього покоління та дві трохи старіші машини з ранніх років покоління Євро 6. Окрім них, вогонь охопив один напівпричіп, що стояв поодинці окремо без магістрального тягача.

Скриншот: Авто24

Пожежники прибули швидко, вогонь загасили, але від машин лишилася купа брухту – техніка горить дуже швидко. Не встигли вони впоратися тут, як вогонь несподівано спалахнув всередині цехового залу. Там підпалили ще кілька вантажівок.

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На щастя, дві машини вдалося врятувати лише завдяки тому, що пожежники вчасно сіли за кермо та відігнали техніку у безпечне місце.

Крім того, вогонь почав загрожувати сусідній офісній та складській будівлі. Там відпочивали кілька співробітників. Їх вчасно вивели, обійшлося без постраждалих.

Фото: 112nieuwsoss

Одразу після локалізації вогню слідчі почали з’ясовувати обставини інциденту. Із запису камер відеоспостереження було видно дії двох чоловіків, котрі одразу після появи пожежі перестрибнули через паркан компанії та покинули місце події. Ймовірно, це були палії, яких зараз розшукує поліція.

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Хто хотів завдати збитків та витіснити невеличку компанію з сімейним характером, що налічує менш як 30 вантажівок, ще з’ясовується. Розмір збитків також встановлюється. Ймовірно, це стане серйозною проблемою для перевізника.

Фото: 112nieuwsoss

Однак слідчі констатують, що останніми роками в Нідерландах подібних підпалів більшає. Ще не вщухає історія з черговим підпал вантажівок у депо, який мало не закінчився трагедією. Там зловмисники підпалили транспортний засіб, у якому перебував водій.

Чоловік дивом врятувався, вистрибнувши з вогню в останній момент. Інцидент засвідчив прояв конкуренції між декількома компаніями, що перевозять вантажі для однієї галузі.