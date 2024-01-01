Продажі фур в Україні катастрофічно впали

Статистика реєстрацій сідлових тягачів в листопаді 2024 року продемонструвала тенденцію, яка спостерігається протягом всього року: продажі падають, причому у всіх сегментах, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Динаміка ринку сідлових тягачів в Україні, листопад 2023/2024 рр.

Структура ринку сідлових тягачів наступна: частка внутрішніх продажів склала 49,6%, імпорту вживаних сідлових тягачів — 42%. Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 91,6%.

Новими придбали 8,4% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 99 шт. такої техніки.

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За окремими підсегментами динаміка ринку сідлових тягачів (у порівнянні місяць до попереднього місяця, М-М, та місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y) виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −27,6% M-M, −47,9% Y-Y

Імпорт вживаних: −19,7% M-M, −55,9% Y-Y

Імпорт нових: −12,4% M-M, −49,0% Y-Y

Найпопулярніші тягачі

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод купівлі-продажу цієї моделі укладено 189 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 80 шт., третє у Volvo FH, 66 шт.

Минулого місяця першість серед «пригнаних» тягачів здобув MAN TGX, який поповнив наш автопарк у кількості 139 шт. На другій сходинці DAF XF, чий підсумок 127 перших реєстрацій. На третій позиції Scania R-Series (62 шт.)

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Scania R-Series — цей тягач розійшовся у кількості 43 шт. Друге місце у цій категорії посідає DAF XF з підсумком 13 нових машин. Третя позиція (9 шт.) у MAN TGX.

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Аналогічна картина спостерігається й у пов’язаному сегменті напівпричепів. Протягом минулого місяця українці придбали 1,3 тисячі нових та вживаних напівпричепів. Це на 51% менше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, і також на 14,7% менше відносно результатів жовтня-2024.