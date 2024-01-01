Продажи электромобилей в Китае опередят традиционные уже в следующем году

В следующем году объемы продаж электромобилей в Китае вырастут на 20%, превзойдя международные прогнозы и официальные цели Пекина

Согласно последним оценкам, предоставленными Financial Times, Китай намерен превзойти международные прогнозы и официальные цели, поскольку внутренние продажи электромобилей, включая гибридами, подключаемых к сети, вырастут примерно на 20 процентов в годовом исчислении до более 12 миллионов автомобилей в 2025 году. Эта цифра более чем вдвое превысит 5,9 миллиона, проданных в 2022 году.

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В то же время ожидается, что в следующем году продажи автомобилей с традиционными двигателями упадут более чем на 10 процентов - до менее 11 миллионов. Это отражает падение почти на 30 процентов (с 14,8 миллионов в 2022 году).

Прогноз продаж авто по типам в Китае. Источник: Wood Mackenzie

Между тем рост продаж электромобилей в Европе и США замедлился – это стало причиной медленного внедрения новых технологий в промышленности старых автомобилей, неопределенности относительно государственных субсидий и рост протекционизма против импорта из Китая.

Роберт Лью, директор Азиатско-Тихоокеанского отдела исследования возобновляемых источников энергии в Wood Mackenzie, сказал, что достижение Китаем электромобилей свидетельствует о его успехе в развитии внутренних технологий и обеспечении глобальных цепей поставок критически важных ресурсов, необходимых для электромобилей и их аккумуляторов. Масштабы отрасли означали резкое сокращение производственных затрат и более низкие цены для потребителей.

"Они хотят все электрифицировать", - сказал Лью. "Ни одна другая страна не приближается к Китаю".

Продажи электромобилей в Китае, США, ЕС и мире – прогноз до 2035 года. Источник: MarkLines, IHS Global Insight, Goldman Sachs Global Investment Research.



Несмотря на то, что темпы роста продаж электромобилей в Китае замедлились, прогнозы свидетельствуют о том, что официальная цель Пекина, установлена в 2020 году, согласно которой к 2035 году электромобили будут составлять 50 процентов продаж автомобилей, будет достигнута на 10 лет раньше запланированного. Сейчас Норвегия лидирует в мире по продажам электромобилей по доле рынка, где более 90 процентов новых автомобилей работают от аккумуляторов.

Отраслевые прогнозы предоставили инвестиционные банки UBS и HSBC, а также исследовательские группы Morningstar и Wood Mackenzie.

Они подразумевают, что в течение следующего десятилетия заводы, созданные в Китае для производства десятков миллионов автомобилей с традиционными двигателями, почти не будут иметь внутреннего рынка.

Они также подчеркивают, как стремительный рост китайской индустрии электромобилей сейчас угрожает национальным лидерам в области производства Германии, Японии и США.

Китайские автопроизводители сталкиваются с собственным внутренним соперничеством. Юцянь Дин, опытный пекинский аналитик HSBC, сказал, что, хотя электромобили сейчас является "стратегически важной" частью новой высокотехнологичной экономики Китая, интенсивная конкуренция, как ожидается, "вытолкнет" больше игроков с рынка, поскольку отрасль будет развиваться. консолидировано.

"Хотя внутренний сектор электромобилей Китая явно процветает, он также сталкивается с замедлением роста - с очень высокой базы - избытком предложения моделей, острой конкуренцией и ценовой войной", - сказала она. "Долгосрочное направление движения понятно - китайскую электромобильную машину невозможно остановить".

Кстати стоимость электромобилей будет идентичной с традиционными в 2026 году

Винсент Сан, аналитик инвестиционной исследовательской группы Morningstar в китайском автомобильном секторе, отметил, что несколько транснациональных автопроизводителей, в том числе немецкий Volkswagen, не ожидают выпуска крупных новых моделей электромобилей в Китае до конца 2025 или 2026 годов.

По оценкам HSBC, в четвертом квартале 2024 года производители в Китае планировали выпустить около 90 новых моделей автомобилей - примерно по одной в день - и почти 90 процентов из них - электромобили.

Со всем тем, Пол Гонг, руководитель отдела китайских автомобильных исследований UBS, предупредил, что существует некоторая неопределенность относительно более широкой экономической политики Китая до 2025 года, и прогнозирует, что рынок будет иметь "слабое начало года" после стабильного завершения 2024 года.

Но он добавил: "Мы ожидаем . . . сильный всплеск покупок в конце 2025 года, вызванный окончанием срока действия субсидий и введением 5-процентного налога на покупку электромобилей в 2026 году - по сравнению с 0 процентами до конца 2025 года".