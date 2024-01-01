Продажі електромобілів в Китаї випередять традиційні вже наступного року

Наступного року обсяги продажів електромобілів у Китаї зростуть на 20%, перевершивши міжнародні прогнози та офіційні цілі Пекіна

Згідно з останніми оцінками, наданими Financial Times, Китай має намір перевершити міжнародні прогнози та офіційні цілі, оскільки внутрішні продажі електромобілів, включно з гібридами, що підключаються до мережі, зростуть приблизно на 20 відсотків у річному обчисленні до понад 12 мільйонів автомобілів у 2025 році. Ця цифра більш ніж удвічі перевищить 5,9 мільйона, проданих у 2022 році.

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Водночас очікується, що наступного року продажі автомобілів із традиційними двигунами впадуть більш ніж на 10 відсотків - до менш як 11 мільйонів. Це відображає падіння майже на 30 відсотків (з 14,8 мільйонів у 2022 році).

Прогноз продажів авто за типами у Китаї. Джерело: Wood Mackenzie

Тим часом зростання продажів електромобілів у Європі та США сповільнилося – це стало причиною повільного впровадження нових технологій в промисловості старих автомобілів, невизначеності щодо державних субсидій та зростання протекціонізму проти імпорту з Китаю.

Роберт Лью, директор Азіатсько-Тихоокеанського відділу дослідження відновлюваних джерел енергії в Wood Mackenzie, сказав, що досягнення Китаєм електромобілів свідчить про його успіх у розвитку внутрішніх технологій і забезпеченні глобальних ланцюгів постачання критично важливих ресурсів, необхідних для електромобілів та їх акумуляторів. Масштаби галузі означали різке скорочення виробничих витрат і нижчі ціни для споживачів.

«Вони хочуть все електрифікувати», — сказав Лью. «Жодна інша країна не наближається до Китаю».

Продажі електромобілів у Китаї, США, ЄС та світі – прогноз до 2035 року. Джерело: MarkLines, IHS Global Insight, Goldman Sachs Global Investment Research.



Попри те, що темпи зростання продажів електромобілів у Китаї сповільнилися, прогнози свідчать про те, що офіційна мета Пекіна, встановлена ​​в 2020 році, згідно з якою до 2035 року електромобілі складатимуть 50 відсотків продажів автомобілів, буде досягнута на 10 років раніше запланованого. Наразі Норвегія лідирує у світі за продажами електромобілів за часткою ринку, де понад 90 відсотків нових автомобілів працюють від акумуляторів.

Галузеві прогнози надали інвестиційні банки UBS і HSBC, а також дослідницькі групи Morningstar і Wood Mackenzie.

Вони мають на увазі, що протягом наступного десятиліття заводи, створені в Китаї для виробництва десятків мільйонів автомобілів із традиційними двигунами, майже не матимуть внутрішнього ринку.

Вони також підкреслюють, як стрімке зростання китайської індустрії електромобілів зараз загрожує національним лідерам у галузі виробництва Німеччини, Японії та США.

Китайські автовиробники стикаються з власним внутрішнім суперництвом. Юцянь Дін, досвідчений пекінський аналітик HSBC, сказав, що, хоча електромобілі зараз є «стратегічно важливою» частиною нової високотехнологічної економіки Китаю, інтенсивна конкуренція, як очікується, «виштовхне» більше гравців з ринку, оскільки галузь розвиватиметься. консолідовано.

«Хоча внутрішній сектор електромобілів Китаю явно процвітає, він також стикається з уповільненням зростання — з дуже високої бази — надлишком пропозиції моделей, гострою конкуренцією та ціновою війною», — сказала вона. «Довгостроковий напрямок руху зрозумілий — китайську електромобільну машину неможливо зупинити».

До речі вартість електромобілів буде ідентичною з традиційними у 2026 році

Вінсент Сан, аналітик інвестиційної дослідницької групи Morningstar у китайському автомобільному секторі, зазначив, що кілька транснаціональних автовиробників, у тому числі німецький Volkswagen, не очікують випуску великих нових моделей електромобілів у Китаї до кінця 2025 або 2026 років.

За оцінками HSBC, у четвертому кварталі 2024 року виробники в Китаї планували випустити близько 90 нових моделей автомобілів — приблизно по одній на день — і майже 90 відсотків з них — електромобілі.

З усім тим, Пол Гонг, керівник відділу китайських автомобільних досліджень UBS, попередив, що існує деяка невизначеність щодо ширшої економічної політики Китаю до 2025 року, і прогнозує, що ринок матиме «слабкий початок року» після стабільного завершення 2024 року.

Але він додав: «Ми очікуємо . . . сильний сплеск покупок наприкінці 2025 року, спричинений закінченням терміну дії субсидій і запровадженням 5-відсоткового податку на купівлю електромобілів у 2026 році — порівняно з 0 відсотками до кінця 2025 року».