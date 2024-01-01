Вартість електромобілів буде ідентичною бензиновим авто у 2026 році: дослідження

Однак, як повідомляє Carscoops, посилаючись на дослідження BloombergNEF, все залежатиме від глобальної політики. Ціни на літій-іонні акумулятори впали через надлишок елементів, а також нижчу вартість на необроблені метали та інші компоненти, що використовуються у виробництві.

Детальніше: Вартість акумуляторів для електромобілів продовжує падати

Згідно зі звіту, якщо тенденція збережеться, ми зможемо побачити, як паритет цін між електромобілями та автівками з ДВЗ стане реальністю для споживачів уже у 2026 році. Наразі середня ціна однієї акумуляторної батареї становить 115 доларів за кВт-год — це на 20% менше, ніж торік.

Проте, аби утворився паритет цін, цей показник потрібно буде знизити ще на 15-100 доларів США за кВт-год, хоча, згідно зі звітом Bloomberg, це вже сталося в Китаї, де деякі електромобілі продаються дешевше, ніж їхні аналоги з бензиновими двигунами.

Хоча BNEF прогнозує, що ціна на акумулятори впаде нижче 100 доларів за кВт-год до 2026 року та знизиться до 69 доларів за кВт-год до 2030 року, існують геополітичні та макроекономічні фактори, які можуть кардинально вплинути на ці прогнози.

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Надлишок сировини для виробництва батарей, що останнім часом спостерігається, частково зумовлений через уповільнення зростання продажів електромобілів на деяких ринках. Через це в майбутньому виробники можуть почати скорочувати виробництво.

Існують також інші фактори, які можуть вплинути на формування цін. Європейські уряди скорочують свої субсидії на електромобілі, що, принаймні в Німеччині, призвело до значного падіння продажів у 2024 році. Водночас у США майбутній президент Дональд Трамп пригрозив запровадити 60% мита на китайський імпорт і 10%-20% мита на імпорт з інших країн.

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До слова, його команда також наполягає на тому, щоб Конгрес скасував податковий кредит на електромобілі в розмірі 7500 доларів. У разі успіху це може серйозно вплинути на більшість автовиробників, хоча Ілон Маск вважає, що зрештою це принесе користь компанії Tesla.