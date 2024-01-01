Стоимость электромобилей будет идентичной бензиновым авто в 2026 году: исследование

Однако, как сообщает Carscoops, ссылаясь на исследование BloombergNEF, все будет зависеть от глобальной политики. Цены на литий-ионные аккумуляторы упали из-за избытка элементов, а также более низкую стоимость на необработанные металлы и другие компоненты, используемые в производстве.

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Согласно отчету, если тенденция сохранится, мы сможем увидеть, как паритет цен между электромобилями и автомобилями с ДВС станет реальностью для потребителей уже в 2026 году. Сейчас средняя цена одной аккумуляторной батареи составляет 115 долларов за кВт-ч - это на 20% меньше, чем в прошлом году.

Однако, чтобы образовался паритет цен, этот показатель нужно будет снизить еще на 15-100 долларов США за кВт-ч, хотя, согласно отчету Bloomberg, это уже произошло в Китае, где некоторые электромобили продаются дешевле, чем их аналоги с бензиновыми двигателями.

Хотя BNEF прогнозирует, что цена на аккумуляторы упадет ниже 100 долларов за кВт-ч к 2026 году и снизится до 69 долларов за кВт-ч к 2030 году, существуют геополитические и макроэкономические факторы, которые могут кардинально повлиять на эти прогнозы.

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Избыток сырья для производства батарей, что в последнее время наблюдается, частично обусловлен из-за замедления роста продаж электромобилей на некоторых рынках. Из-за этого в будущем производители могут начать сокращать производство.

Существуют также другие факторы, которые могут повлиять на формирование цен. Европейские правительства сокращают свои субсидии на электромобили, что, по крайней мере в Германии, привело к значительному падению продаж в 2024 году. В то же время в США будущий президент Дональд Трамп пригрозил ввести 60% пошлины на китайский импорт и 10%-20% пошлины на импорт из других стран.

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К слову, его команда также настаивает на том, чтобы Конгресс отменил налоговый кредит на электромобили в размере 7500 долларов. В случае успеха это может серьезно повлиять на большинство автопроизводителей, хотя Илон Маск считает, что в конце концов это принесет пользу компании Tesla.