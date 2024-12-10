Стоимость аккумуляторов для электромобилей продолжает падение

Цены на аккумуляторы для электромобилей стремительно падают, падают быстрее, чем большинство ожидало. Этот год станет самым резким падением с 2017 года. С новыми технологиями и более дешевыми альтернативами, которые выходят на рынок, электромобили вскоре станут еще доступнее, чем их аналоги на ДВС, пишут в Electrec.

Также интересно Honda готовится для производства твердотельных батарей для электромобилей

Цены на электромобили уже приближаются к бензиновым автомобилям после того, как в 2024 году стоимость аккумуляторных батарей упала на 20%.

Согласно ежегодному исследованию цен на батареи BloombergNEF, стоимость аккумуляторных батарей для электромобилей в 2024 году упала до 115 долларов США за кВт-ч, что является самым большим падением за семь лет. Снижение цены связано с ростом производства элементов, снижением цен на материалы и появлением на рынке более дешевых батарей LFP.

Чем угостить деток в дороге? Попробуйте оки-доги на WOG. Это мини-сосиски из индейки, завернутые в хрустящее листовое тесто, приготовленные в духовке под ваш заказ. Дети их обожают. Рекламная информация

Поскольку ожидается, что цены на батареи для электромобилей будут продолжать резко падать в течение следующих нескольких лет, электромобили вскоре могут быть даже доступнее, чем аналогичные автомобили с ДВС.

Согласно опросу, ожидается, что средние цены на батареи опустятся ниже 100 долларов США за кВт-ч вскоре к 2026 году. Это считается порогом "паритета цен" для автомобилей с ДВС. К 2030 году цены могут упасть до 69 долларов за кВт/ч.

Также интересно аккумуляторы для электромобилей будут работать на 40% дольше, чем ожидалось

Исследование также указывает на то, что геополитическая неопределенность и медленный спрос могут повлиять на ценообразование. Ни для кого не секрет, что Китай доминирует на мировом рынке аккумуляторов.

"Ожидается, что только Китай произведет достаточно элементов батареи, чтобы удовлетворить 92% общего мирового спроса на 1,2 тераватт-часов для сегментов электромобилей и стационарных накопителей в 2024 году", - отмечается в отчете. Это "оказывало давление на цены аккумуляторов".

Несмотря на то, что это приводит к снижению цен на электромобили, избыток мощностей вызывает беспокойство. Такие мировые лидеры по производству аккумуляторов, как BYD и CATL, агрессивно снижают цены, разжигая войну цен на аккумуляторы для электромобилей.

Все говорят о ценовой войне электромобилей в Китае, но рынок аккумуляторов разжигает ее за кулисами. Снижение цен заставляет меньших производителей следовать их примеру, жертвуя при этом маржой. Однако, если продажи электромобилей замедлятся, производители аккумуляторов, скорее всего, сократят производство.

Изменение политики также, вероятно, повлияет на цены аккумуляторов. В Европе Германия и Франция уже сократили субсидии.

Тем временем команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, как сообщается, планирует отменить федеральный налоговый кредит на электромобили в размере 7500 долларов США. Трамп также угрожает ввести 60% пошлины на импорт из Китая и до 20% из других стран, что, вероятно, приведет к повышению цен.

"Ориентирование в тарифных режимах, изменяющихся, будет оставаться ключевым вызовом для поставщиков и потребителей аккумуляторов", – подытоживается в отчете.