Вартість акумуляторів для електромобілів продовжує падіння

Ціни на акумулятори для електромобілів стрімко падають, падають швидше, ніж більшість очікувала. Цей рік стане найрізкішим падінням з 2017 року. З новими технологіями та дешевшими альтернативами, які виходять на ринок, електромобілі незабаром стануть ще доступнішими, ніж їхні аналоги на ДВЗ, пише Elekrek.

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Ціни на електромобілі вже наближаються до бензинових автомобілів після того, як у 2024 році вартість акумуляторних батарей впала на 20%.

Відповідно до щорічного дослідження цін на батареї BloombergNEF, вартість акумуляторних батарей для електромобілів у 2024 році впала до 115 доларів США за кВт-год, що є найбільшим падінням за сім років. Зниження ціни пов’язане зі зростанням виробництва елементів, зниженням цін на матеріали та появою на ринку дешевших батарей LFP.

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Оскільки очікується, що ціни на батареї для електромобілів продовжуватимуть різко падати протягом наступних кількох років, електромобілі незабаром можуть бути навіть доступнішими, ніж аналогічні автомобілі з ДВЗ.

Згідно з опитуванням, очікується, що середні ціни на батареї опустяться нижче 100 доларів США за кВт-год невдовзі до 2026 року. Це вважається порогом «паритету цін» для автомобілів з ДВС. До 2030 року ціни можуть впасти до 69 доларів за кВт/год.

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Дослідження також вказує на те, що геополітична невизначеність і повільний попит можуть вплинути на ціноутворення. Ні для кого не секрет, що Китай домінує на світовому ринку акумуляторів.

«Очікується, що лише Китай виробить достатньо елементів батареї, щоб задовольнити 92% загального світового попиту на 1,2 терават-годин для сегментів електромобілів і стаціонарних накопичувачів у 2024 році», — зазначається у звіті. Це «чинило тиск на ціни акумуляторів».

Попри те, що це призводить до зниження цін на електромобілі, надлишок потужностей викликає занепокоєння. Такі світові лідери з виробництва акумуляторів, як BYD і CATL, агресивно знижують ціни, розпалюючи війну цін на акумулятори для електромобілів.

Усі говорять про цінову війну електромобілів у Китаї, але ринок акумуляторів розпалює її за лаштунками. Зниження цін змушує менших виробників наслідувати їхній приклад, жертвуючи при цьому маржою. Однак, якщо продажі електромобілів сповільняться, виробники акумуляторів, швидше за все, скоротять виробництво.

Зміна політики також, ймовірно, вплине на ціни акумуляторів. У Європі Німеччина та Франція вже скоротили субсидії.

Тим часом команда новообраного президента США Дональда Трампа, як повідомляється, планує скасувати федеральний податковий кредит на електромобілі у розмірі 7500 доларів США. Трамп також погрожує ввести 60% мита на імпорт з Китаю та до 20% з інших країн, що, ймовірно, призведе до підвищення цін.

«Орієнтування в тарифних режимах, що змінюються, залишатиметься ключовим викликом для постачальників і споживачів акумуляторів», – підсумовується у звіті.