Статистика регистраций транспортных средств в Украине: топ брендов в трех сегментах полуприцепов: импорте бывших в употреблении, внутренних перепродажах и покупке новых.

Динамика рынка полуприцепов

В сентябре 2022 года украинцы приобрели 4,5 тысячи новых и подержанных полуприцепов, посчитали в Институте исследований авторынка. Это на 81,9% больше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года, и на 14,2% больше, чем в августе-2022. В целом такие показатели – рекордные на украинском авторынке. Рынок полуприцепов неразрывно связан с продажами седельных тягачей, поэтому активизация происходит синхронно в обоих сегментах.

По итогам сентября, 47,8% от всех полуприцепов привезли из-за границы подержанными (2,2 тыс. шт.), а 43,1% купили на внутреннем рынке (2 тыс. шт.). Лишь 9,1% полуприцепов приобрели новыми (412 шт.). Из них 63 штуки были изготовлены в Украине (1,4% от общего количества).

Динамика продаж полуприцепов в Украине в течение сентября 2021 – сентября 2022 годов

По сравнению с сентябрем 2021 года, внутренние перепродажи полуприцепов выросли на 34,7%, импорт подержанных – на 157,2%, импорт новых – на 123,7%, а продажи изготовленных в Украине – на 46,5%.

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Самые популярные полуприцепы на внутреннем рынке

Наиболее востребованными на внутреннем рынке в сентябре оказались полуприцепы-самосвалы. Таких приобрели 21,2% или 415 шт. количественно. Также популярностью пользовались платформы (326 шт.) и тентованные платформы (295 шт.).

В топ-5 попали также полуприцепы для перевозки контейнеров (268 шт.) и цистерны (238 шт.).

Что касается брендов, то лидером внутреннего рынка полуприцепов оказался немецкий Shmitz. Среди всех полуприцепов их было 19% (372 шт.).

Второе и третье места заняли также немецкие бренды – Koegel (233 шт., 11,9%) и Krone (208 шт., 10,6%) соответственно.

Австрийский Schwarzmuller занял четвертое место в списке самых популярных подержанных полуприцепов в Украине (103 шт., 5,3%), а замыкает первую пятерку польский Bodex (71 шт., 3,6%).

Самые популярные бренды подержанных полуприцепов на внутреннем рынке, сентябрь 2022

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Самые популярные подержанные полуприцепы, привезенные из-за границы

Из-за границы в течение сентября 2022 года больше всего привозили тентованные полуприцепы (705 шт.). Также популярными были полуприцепы-самосвалы (549 шт.) и тентованные платформы (312 шт.).

В список попали также цистерны (309 шт.) и полуприцепы-фургоны (117 шт.).

Первым в списке самых популярных подержанных полуприцепов, привезенных из-за границы, оказался лидер внутренних перепродаж – бренд Shmitz. Его доля составила 26% (563 шт.).

Второе, третье и четвертое места заняли Krone (249 шт., 11,5%), Koegel (219 шт., 10,1%) и Schwarzmuller (105 шт., 4,8%).

Пятое место занял польский Wielton с долей 4,8% (90 шт.).

Самые популярные бренды подержанных полуприцепов, привезенных из-за границы, сентябрь 2022

Самые популярные новые полуприцепы

Почти половина от всех новых полуприцепов, проданных в сентябре, это полуприцепы-самосвалы (203 шт., 49,3%). Еще 30% заняли полуприцепы-цистерны (125 шт.). Третье место с долей 9,2% (38 шт.) заняли тентованные полуприцепы, а четвертое – тентованная платформа (24 шт., 5,8%). Замыкают топ-5 полуприцепы-фургоны (13 шт., 3,2%).

Рейтинг брендов новых полуприцепов сентября возглавил немецкий Shmitz (20,9%, 86 шт.), второе и третье места заняли польские Bodex (16,5%, 68 шт.) и Wielton (9,5%, 39 шт.) соответственно.

Четвертое место занял украинский производитель полуприцепов TAD (8%, 33 шт.). Пятое место занял турецкий бренд Ali Riza Usta (6,1%, 25 шт.).

Самые популярные бренды новых полуприцепов, сентябрь 2022