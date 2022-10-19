Статистика реєстрацій напівпричепів в Україні. Топ брендів в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Динаміка ринку напівпричепів

У вересні 2022 року українці придбали 4,5 тисячі нових та вживаних напівпричепів, порахували в Інституті досліджень авторинку. Це на 81,9% більше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року, на та 14,2% більше, ніж у серпні-2022. Загалом такі показники — рекордні на українському авторинку. Ринок напівпричепів нерозривно пов’язаний із продажами сідлових тягачів, тому активізація відбувається синхронно в обох сегментах.

За підсумками вересня, 47,8% від усіх напівпричепів привезли з-за кордону вживаними (2,2 тис. шт.), а 43,1% купили на внутрішньому ринку (2 тис. шт.). Лише 9,1% напівпричепів придбали новими (412 шт.). З них 63 штуки були виготовлені в Україні (1,4% від загальної кількості).

Динаміка продажів напівпричепів в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років

У порівнянні з вереснем 2021 року, внутрішні перепродажі напівпричепів зросли на 34,7%, імпорт вживаних — на 157,2%, імпорт нових — 123,7%, а продажі виготовлених в Україні — на 46,5%.

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Найпопулярніші напівпричепи на внутрішньому ринку

Найбільш затребуваними на внутрішньому ринку у вересні виявилися напівпричепи-самоскиди. Таких придбали 21,2% або 415 шт. кількісно. Також популярністю користувалися платформи (326 шт.) і тентовані платформи (295 шт.).

До топ-5 потрапили також напівпричепи для перевезення контейнерів (268 шт.) та цистерни (238 шт.).

Щодо брендів, то лідером внутрішнього ринку напівпричепів виявився німецький Shmitz. Серед усіх напівпричепів їх було 19% (372 шт.).

Друге і третє місця зайняли також німецькі бренди — Koegel (233 шт., 11,9%) і Krone (208 шт., 10,6%) відповідно.

Австрійський Schwarzmuller посів четверте місце у переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів в Україні (103 шт., 5,3%), а замикає першу п’ятірку польський Bodex (71 шт., 3,6%).



Найпопулярніші бренди вживаних напівпричепів на внутрішньому ринку, вересень 2022

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Найпопулярніші вживані напівпричепи, привезені з-за кордону

З-за кордону протягом вересня 2022 року найбільше привозили тентовані напівпричепи (705 шт.). Також популярними були напівпричепи-самоскиди (549 шт.) і тентовані платформи (312 шт.).

В перелік потрапили також цистерни (309 шт.) і напівпричепи-фургони (117 шт.).

Першим в переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів, привезених з-за кордону, виявився лідер внутрішніх перепродажів — бренд Shmitz. Його частка склала 26% (563 шт.).

Друге місце зайняв Krone (249 шт., 11,5%), Koegel (219 шт., 10,1%) і Schwarzmuller (105 шт., 4,8%).

П’яте місце зайняв польський Wielton з часткою 4,8% (90 шт.).



Найпопулярніші бренди вживаних напівпричепів, привезених з-за кордону, вересень 2022

Найпопулярніші нові напівпричепи

Майже половина від усіх нових напівпричепів, проданих у вересні, це напівпричепи-самоскиди (203 шт., 49,3%). Ще 30% зайняли напівпричепи-цистерни (125 шт.). Третє місце з часткою 9,2% (38 шт.) зайняли тентовані напівпричепи, а четверте — тентована платформа (24 шт., 5,8%). Замикає топ-5 напівпричепи-фургони (13 шт., 3,2%).

Рейтинг брендів нових напівпричепів вересня очолив німецький Shmitz (20,9%, 86 шт.), друге та третє місце зайняли польські Bodex (16,5%, 68 шт.) і Wielton (9,5%, 39 шт.) відповідно.

Четверте місце зайняв український виробник напівпричепів TAD (8%, 33 шт.). П’яте місце посів турецький бренд Ali Riza Usta (6,1%, 25 шт.).



Найпопулярніші бренди нових напівпричепів, вересень 2022