Продажу ввезенных для ВСУ машин суд может оценить в семь лет заключения

Очередной бизнес на гуманитарных поставках машины для Сил обороны группа организовала масштабно. Это была настоящая схема, которую впоследствии квалифицируют как уголовную.

Об этом говорится в сообщении Винницкой областной прокуратуры и Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Следствие разоблачило, но решать будет суд

В ходе досудебного расследования выяснено, что в первой половине 2025 года сообщники за 28 тыс. долларов США продали шесть автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь для нужд Вооруженных сил Украины.

Читайте также Жители Винницкой области передали для ВСУ полезную автотехнику

Летом обвиняемые были задержаны непосредственно после получения средств за авто и передачи документов на них.

Немного деталей о фигурантах и деле

По утверждению следователей, к сделкам оказались причастны 39-летняя руководитель благотворительной организации и 62-летний винничанин. Сообщники завозили автомобили из разных стран Европейского союза.

Эти автомобили вместо фронта пошли в продажу для обогащения нескольких людей, которые действовали от имени благгодійної организации. Фото: прокуратура Винницкой области

При растаможивании использовали уставные документы, печати и цифровые подписи благотворительного фонда. Это давало им возможность пройти таможенное оформление по льготным условиям и упрощенной процедуре. Затем эти авто предлагались к продаже. В ходе продажи произошло описанное выше.

Как квалифицировали действия "благотворителей"

Организатора и ее сообщников будут судить за незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли, в значительном размере во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Читайте также Более 500 "гуманитарных" авто не доехало до фронта

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацию имущества.