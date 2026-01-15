Продаж ввезених для ЗСУ машин суд може оцінити у сім років ув'язнення

Черговий бізнес на гуманітарних постачаннях машини для Сил оборони група організувала масштабно. Це була справжня схема, яку згодом кваліфікують як кримінальну.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Слідство викрило, але вирішуватиме суд

В ході досудового розслідування з'ясовано, що у першій половині 2025 року спільники за 28 тис. доларів США продали шість автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України.

Влітку обвинувачених було затримано безпосередньо після одержання коштів за авто та передачі документів на них.

Трохи деталей про фігурантів і справу

За твердженням слідчих, до оборудок виявились причетними 39-річна керівниця благодійної організації та 62-річний вінничанин. Спільники завозили автомобілі з різних країн Європейського союзу.

Ці автомобілі замість фронту пішли в продаж задля збагачення кількох людей, котрі діяли від імені благгодійної організації. Фото: прокуратура Вінничини

При розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи благодійного фонду. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами та спрощеною процедурою. Потім ці авто пропонувались до продажу. В ході продажу сталося описане вище.

Як кваліфікували дії "благодійників"

Організаторку та її спільників судитимуть за незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.