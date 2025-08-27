Профессиональная компетенция водителей требует четкого соблюдения всех требований

Статистика показывает, что чаще всего телефонная линия информационной поддержки получает запросы и обращения по Свидетельству профессиональной компетенции водителей.

Юристы выбрали самые актуальные вопросы и сформировали на своем сайте своеобразное интервью с краткими ответами.

Читайте также Квалификационный "Код 95" станет обязательным для всех украинских водителей-международников

Редакция Авто24, считает сообщение актуальным и консультативным и для читателей нашего сайта из числа перевозчиков, поскольку правовое поле пестрое в изменениях и знать новое лишним не будет.

– Если водитель имеет польский (европейский) "Код 95", который признается странами ЕС, то с какой целью ему необходимо получать украинский СПК?

– Польский (европейский) "Код 95" не признается в Украине как документ, подтверждающий профессиональную компетентность водителя определенным национальным законодательством.

– Нужно ли СПК водителю, если перевозчик имеет лицензию на международные перевозки, но фактически осуществляет перевозки только по территории Украины?

– Да, нужно.

– Признается ли украинское СПК во всех странах ЕС?

– Нет, не признается. На основании украинского СПК страны ЕС могут выдать их национальный "Код 95".

– Предусмотрены ли санкции для перевозчиков, которые не внесли данные по СПК в ЕКИС?

– Санкции не предусмотрены, но это может быть расценено как не выполнение лицензионных требований, что может стать основанием осуществления внеплановой проверки Укртрансбезопасностью.

Читайте также В Польше обнаружили украинские "фуры", нарушившие правила перевозок: какой штраф

Также добавляется несколько дельных советов по актуальным тематикам: