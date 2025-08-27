Профессиональная компетенция водителей требует четкого соблюдения всех требований

ФОТО: Freepik|
Свидетельство профессиональной компетенции водителей побуждает к постоянному обновлению знаний
Статистика показывает, что чаще всего телефонная линия информационной поддержки получает запросы и обращения по Свидетельству профессиональной компетенции водителей.
Юристы выбрали самые актуальные вопросы и сформировали на своем сайте своеобразное интервью с краткими ответами.
Редакция Авто24, считает сообщение актуальным и консультативным и для читателей нашего сайта из числа перевозчиков, поскольку правовое поле пестрое в изменениях и знать новое лишним не будет.
– Если водитель имеет польский (европейский) "Код 95", который признается странами ЕС, то с какой целью ему необходимо получать украинский СПК?
– Польский (европейский) "Код 95" не признается в Украине как документ, подтверждающий профессиональную компетентность водителя определенным национальным законодательством.
– Нужно ли СПК водителю, если перевозчик имеет лицензию на международные перевозки, но фактически осуществляет перевозки только по территории Украины?
– Да, нужно.
– Признается ли украинское СПК во всех странах ЕС?
– Нет, не признается. На основании украинского СПК страны ЕС могут выдать их национальный "Код 95".
– Предусмотрены ли санкции для перевозчиков, которые не внесли данные по СПК в ЕКИС?
– Санкции не предусмотрены, но это может быть расценено как не выполнение лицензионных требований, что может стать основанием осуществления внеплановой проверки Укртрансбезопасностью.
Также добавляется несколько дельных советов по актуальным тематикам:
- Проверить правдивость полученных документов возможно в государственном реестре по адресу: https://pdr.e-transport.gov.ua
- Как внести информацию о Свидетельство профессиональной компетенции водителей в ЕКИС Укртрансбезопасности по ссылке https://t.me/ukrtransbezpeka/6171
- В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться на Линию информационной поддержки Укртрансбезопасности по номеру телефона +380443504304.