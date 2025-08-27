Професійна компетенція водіїв вимагає чіткого дотримання усіх вимог

ФОТО: Freepik|
Свідоцтво професійної компетенції водіїв спонукає до постійного оновлення знань
Статистика показує, що найчастіше телефонна лінія інформаційної підтримки отримує запити та звернення щодо Свідоцтва професійної компетенції водіїв.
Юристи вибрали найактуальніші питання й сформували на своєму сайті своєрідне інтерв'ю з короткими відповідями.
Читайте також Кваліфікаційний "Код 95" стане обов’язковим для усіх українських водіїв-міжнародників
Редакція Авто24, вважає допис актуальним та консультативним і для читачів нашого сайту з числа перевізників, оскільки правове поле строкате у змінах і знати нове зайвим не буде.
– Якщо водій має польський (європейський) "Код 95", який визнається країнами ЄС, то з якою метою йому необхідно отримувати український СПК?
– Польський (європейський) "Код 95" не визнається в Україні як документ, що підтверджує професійну компетентність водія визначеним національним законодавством.
– Чи потрібно СПК водієві, якщо перевізник має ліцензію на міжнародні перевезення, але фактично здійснює перевезення лише територією України?
– Так, потрібно.
– Чи визнається українське СПК у всіх країнах ЄС?
– Ні, не визнається. На підставі українського СПК країни ЄС можуть видати їх національний "Код 95".
– Чи передбачено санкції для перевізників, які не внесли дані щодо СПК до ЄКІС?
– Санкції не передбачено, але це може бути розцінено як не виконання ліцензійних вимог, що може стати підставою здійснення позапланової перевірки Укртрансбезпекою.
Читайте також В Польщі виявили українські "фури", які порушили правила перевезень: який штраф
Також додається кілька слушних порад з актуальних тематик:
- Перевірити правдивість отриманих документів можливо у державному реєстрі за адресою: https://pdr.e-transport.gov.ua
- Як внести інформацію про Свідоцтво професійної компетенції водіїв до ЄКІС Укртрансбезпеки за посиланням https://t.me/ukrtransbezpeka/6171
- У разі виникнення додаткових питань можна вертатися на Лінію інформаційної підтримки Укртрансбезпеки за номером телефону +380443504304.