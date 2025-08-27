Професійна компетенція водіїв вимагає чіткого дотримання усіх вимог

Статистика показує, що найчастіше телефонна лінія інформаційної підтримки отримує запити та звернення щодо Свідоцтва професійної компетенції водіїв.

Юристи вибрали найактуальніші питання й сформували на своєму сайті своєрідне інтерв'ю з короткими відповідями.

Редакція Авто24, вважає допис актуальним та консультативним і для читачів нашого сайту з числа перевізників, оскільки правове поле строкате у змінах і знати нове зайвим не буде.

– Якщо водій має польський (європейський) "Код 95", який визнається країнами ЄС, то з якою метою йому необхідно отримувати український СПК?

– Польський (європейський) "Код 95" не визнається в Україні як документ, що підтверджує професійну компетентність водія визначеним національним законодавством.

– Чи потрібно СПК водієві, якщо перевізник має ліцензію на міжнародні перевезення, але фактично здійснює перевезення лише територією України?

– Так, потрібно.

– Чи визнається українське СПК у всіх країнах ЄС?

– Ні, не визнається. На підставі українського СПК країни ЄС можуть видати їх національний "Код 95".

– Чи передбачено санкції для перевізників, які не внесли дані щодо СПК до ЄКІС?

– Санкції не передбачено, але це може бути розцінено як не виконання ліцензійних вимог, що може стати підставою здійснення позапланової перевірки Укртрансбезпекою.

Також додається кілька слушних порад з актуальних тематик: