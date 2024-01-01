Производитель iPhone показал интересный концепт-кар

Как передает Carscoops, разработкой модели занималась группа специалистов Foxtron – автомобильной дочерней компания тайваньского технологического гиганта Foxconn. Электрическая концепция получила исполнение в кузове фургон и название Model D.

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Внешность автомобиля – результат работы специалистов Pininfarina, что в недалеком прошлом создавали дизайн автомобилей Ferrari, Alfa Romeo, Peugeot и Ford. Foxtron заявляет, что Model D имеет запас хода в 643 км благодаря литий-железо-фосфатной батарее емкостью 100 (по некоторым источникам 120) кВт-ч.

Концепция электрического семиместного транспортного средства имеет 5195 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1785 мм в высоту. В салоне авто имеет конфигурацию сидений 2+2+3, цифровую панель приборов и широкий дисплей мультимедиа, данных о диагонали которых пока нет. Еще два цифровых сенсорных экрана добавлено на спинках сидений второго ряда.

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Активная подвеска, которая может подниматься и опускаться на 15-25 мм, позволяет водителю настраивать клиренс в зависимости от собственных предпочтений. Model D может выйти в производство в течение двух лет, хотя она, вероятно, будет носить значок другого автопроизводителя.