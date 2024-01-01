В офисе обанкротившегося Fisker нашли загадочные концеп-кары: фото

О беспорядке в офисных помещениях Fisker первым оповестил арендодатель, поскольку среди брошенного оказалось много чего, относящегося к категории опасных отходов.

Однако экспертов куда больше заинтересовало сообщение о том, что в просторных залах, лабораториях стояли, как пишет The Autopian, полноразмерные глиняные модели, автомобильное оборудование и батареи для электромобилей.

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Здесь многое непонятно с брошенным имуществом, поскольку даже юристы не могут понять, а кому же оно все-таки принадлежит. По некоторым документам, Fisker продал некоторые активы на месте аукционному дому под названием Heritage Global Partners. Однако непонятно, что именно и теперь никто не знает, кому принадлежит оставленное.

Основатель компании и автомобильный дизайнер Хенрик Фискер уже не впервые банкротится, хотя его разработки ценились. Фото: Fisker

В любом случае проблема начинается у арендодателя, который "теперь сталкивается с затратами на очистку в десятки тысяч долларов, ремонт повреждений и, очевидно, вывоз опасных отходов".

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На фото виден беспорядок, разбросанные стулья, столы, техника и документация. Есть также большая металлическая рама, собранная из того, что кажется экструзией алюминия, а также полномасштабная модель салона автомобиля.

Глиняная модель электрического купе так и не увидит свет в реальном творении. Фото: суд США по делам о банкротстве округа Делавэр

Fisker также оставил две полноразмерные глиняные модели. Одна плохо обработанная модель является пикапом, а другая имеет форму элегантного автомобиля, похожего на купе.

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И хотя представители Fisker уверяли, что упомянутый Heritage Global Partners "уберет все" до 27 сентября и "здание будет очищено настолько тщательно, насколько это возможно", ничего подобного не произошло.

Правда, какие-то люди приезжали в помещение без охраны и выносили вещи, имущество из офиса и склада и загружали автомобили и вывозили, но "никто не записывал то, что было вывезено и сколько".

Здесь на землю упали бумаги о заключенных сделках, чьи-то предложения, отчеты о зарплате и многое другое. Фото: суд США по делам о банкротстве округа Делавэр

Неизвестные люди "разбрасывали мусор везде, брали инструменты, компьютеры, автомобильные детали и т.д., а потом возвращались за другим грузом".

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От таких визитов в бывшие офисные помещения Fisker беспорядка прибавилось. Конечно, химические вещества и батареи к электромобилям никто не забирал – токсично и очень тяжело.