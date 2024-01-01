В офісі збанкрутілого Fisker знайшли загадкові концепт-кари: фото

Про безлад в офісних приміщеннях Fisker першим сповістив орендодавець, оскільки серед покинутого виявилося багато чого, що належить до категорії небезпечних відходів.

Однак експертів куди більше зацікавило повідомлення про те, що в просторих залах, лабораторіях стояли, як пише The Autopian, повнорозмірні глиняні моделі, автомобільне обладнання та батареї для електромобілів.

Читайте також Fisker оголосила про банкрутство

Тут багато чого незрозуміло з покинутим майном, оскільки навіть юристи не можуть зрозуміти, а кому ж воно все-таки належить. За деякими документами, Fisker продав деякі активи на місці аукціонному дому під назвою Heritage Global Partners. Однак незрозуміло, що саме і тепер ніхто не знає, кому належить залишене.

Засновник компанії та автомобільний дизайнер Хенрик Фискер вже не вперше банкрутує, хоча його розробки цінувалися. Фото: Fisker

У будь-якому разі проблема розпочинається в орендодавця, який "тепер стикається з витратами на очищення в десятки тисяч доларів, ремонт пошкоджень і, вочевидь, вивезення небезпечних відходів".

Читайте також Fisker розпродує свої авто напередодні банкрутства

На фото видно безлад, розкидані стільці, столи, техніка та документація. Є також велика металева рама, зібрана з того, що здається екструзією алюмінію, а також повномасштабна модель салону автомобіля.

Глиняна модель електричного купе так і не побачить світ в реальному витворі. Фото: суд США у справах про банкрутство округу Делавер

Fisker також залишив дві повнорозмірні глиняні моделі. Одна погано оброблена модель є пікапом, а інша має форму елегантного автомобіля, схожого на купе.

Читайте також Електричний кросовер Fisker Ocean представлений у серійному вигляді

І хоча представники Fisker запевняли, що згаданий Heritage Global Partners "прибере усе" до 27 вересня і "будівля буде очищена настільки ретельно, наскільки це можливо", нічого подібного не сталося.

Щоправда, якісь люди приїздили приміщення без охорони й виносили речі, майно з офісу та складу й завантажували автомобілі й вивозив, але "ніхто не записував те, що було вивезено і скільки".

Тут додолу впали папери про укладені угоди, чиїсь пропозиції, звіти про зарплату і багато чого іншого. Фото: суд США у справах про банкрутство округу Делавер

Невідомі люди "розкидали сміття скрізь, брали інструменти, комп’ютери, автомобільні деталі тощо, а потім поверталися за іншим вантажем".

Читайте також П'ятимісний кабріолет 2026 Fisker Ronin може спричинити бум попиту через малий тираж

Від таких візитів в колишні офісні приміщення Fisker безладу додалося. Звісно, хімічні речовини та батареї до електромобілів ніхто не забирав – токсично й дуже важко.