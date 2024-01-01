Виробник iPhone показав цікавий концепт-кар

Як передає Carscoops, розробкою моделі займалася група фахівців Foxtron – автомобільної дочірньої компанія тайванського технологічного гіганта Foxconn. Електрична концепція отримала виконання у кузові фургон та назву Model D.

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Зовнішність автівки – результат роботи спеціалістів Pininfarina, що в недалекому минулому створювали дизайн автомобілів Ferrari, Alfa Romeo, Peugeot і Ford. Foxtron заявляє, що Model D має запас ходу в 643 км завдяки літій-залізо-фосфатній батареї ємністю 100 (за деякими джерелами 120) кВт-год.

Концепція електричного семимісного транспортного засобу має 5195 мм у довжину, 1995 мм у ширину та 1785 мм у висоту. В салоні авто має конфігурацію сидінь 2+2+3, цифрову панель приладів та широкий дисплей мультимедія, даних про діагональ яких наразі немає. Ще два цифрові сенсорні екрани додано на спинках сидінь другого ряду.

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Активна підвіска, яка може підійматись і опускатись на 15-25 мм, дозволяє водієві налаштовувати кліренс залежно від власних вподобань. Model D може вийти у виробництво протягом двох років, хоча вона, ймовірно, буде носити значок іншого автовиробника.