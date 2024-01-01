Citroёn покаже новий концепт-кар на Паризькому автосалоні

Як передає Autocar, компанія офіційно підтвердила дебют концепцій, заявивши, що новинка буде представником «великого сегмента». Подейкують, що це, ймовірно, буде хетчбек або позашляховик сегмента B або C, проте, наразі компанія утримається від підтвердження цієї інформації.

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Окрім нового концепту, також покажуть оновлений хетчбек Citroën C4 і седан C4 X. Відомо, що новинки отримають нову графіку головного світла та інакші передні бампери, натхненні концептом Oli. Вірогідно, концепцію покажуть разом з цими моделями не просто так.

Цілком ймовірно, що французький автовиробник припинить їх виробництво у 2026, або 2027 році – одночасно з потенційним налагодженням виробництва серійної версії шоу-кара. За іншими чутками, новий концепт може бути представником лінійки Ami.

Попри те, що Citroën офіційно не натякав на такі плани, генеральний директор бренду Тьєррі Коскас раніше сказав журналістам Autocar, що компанія прагне розширити модельний ряд Ami. «Ми все розкриємо на Паризькому автосалоні», — додав він.

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Окрім цього, також відомо, що разом з концептом та новими C4/C4 X також вперше публічно дебютує новий Citroën C3 Aircross. Кросовер побудовано на тій же платформі Stellantis Smart Car, що й новий C3, проте, його довжина була розтягнута до 4390 мм, щоб умістити невеликий третій ряд сидінь. Потенційно нова модель від Citroёn може стати одним із найдешевших семимісних автомобілів на ринку Європи.