Сітгоёп покажет новый концепт-кар на Парижском автосалоне

Как передает Autocar, компания официально подтвердила дебют концепций, заявив, что новинка будет представителем "большого сегмента". Поговаривают, что это, вероятно, будет хэтчбек или внедорожник сегмента B или C, однако, пока компания воздерживается от подтверждения этой информации.

Читайте также: Самый маленький электромобиль Сітгоёп станет и самым дешевым

Кроме нового концепта, также покажут обновленный хэтчбек Citroën C4 и седан C4 X. Известно, что новинки получат новую графику головного света и иные передние бамперы, вдохновленные концептом Oli. Вероятно, концепцию покажут вместе с этими моделями не просто так.

Вполне вероятно, что французский автопроизводитель прекратит их производство в 2026, или 2027 году – одновременно с потенциальным налаживанием производства серийной версии шоу-кара. По другим слухам, новый концепт может быть представителем линейки Ami.

Несмотря на то, что Citroën официально не намекал на такие планы, генеральный директор бренда Тьерри Коскас ранее сказал журналистам Autocar, что компания стремится расширить модельный ряд Ami. "Мы все раскроем на Парижском автосалоне", — добавил он.

Также интересно: Сітгоёп показал новый C3 Aircross

Кроме этого, также известно, что вместе с концептом и новыми C4/C4 X также впервые публично дебютирует новый Citroën C3 Aircross. Кроссовер построен на той же платформе Stellantis Smart Car, что и новый C3, однако, его длина была растянута до 4390 мм, чтобы вместить небольшой третий ряд сидений. Потенциально новая модель от Сітгоёп может стать одним из самых дешевых семиместных автомобилей на рынке Европы.