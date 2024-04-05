Обанкротившийся в октябре прошлого года британский стартап электромобилей Volta Trucks получил нового владельца и возвращается к выпуску и поставке техники на европейский рынок.

До 2023 года Volta считалась довольно перспективной компанией, готовившейся к освоению европейского рынка. Она взялась за процедуру сертификации техники и даже начала серийное производство машины "последней мили" в Австрии. Однако что-то пошло не так.

Сначала подвел поставщик аккумуляторов Proterra, который объявил о банкротстве. А в октябре 2023 года уже и Volta Trucks (VT) подала заявление о банкротстве из-за жестких рынков капитала.

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Спас положение акционер VT и один из крупнейших кредиторов Luxor Capital Group. Он заключил сделку о покупке стартапа и уберег перспективную компанию от банкротства. Volta снова "на коне", на днях представила подробности своего бизнеса 2.0, который отныне возглавляет новый владелец в лице Luxor Capital. Направление очерчено – полная концентрация на поставке коммерческих грузовиков Zero клиентам в Европе.

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Возрожденная компания теперь называется Volta Commercial Vehicles Ltd. Она так же остается зарегистрированной в Великобритании с командой около 150 сотрудников, по сравнению с более 750, работавших по всему миру в предыдущей итерации.

Финансирование от Luxor позволило стартапу возобновить разработку своих 16- и 18-тонных грузовиков Volta Zero. Генеральный директор Volta Эсса Аль-Салех рассказал о второй жизни компании и реструктуризированном бизнес-плане. В частности, сообщил о реставрации цепочки поставок, про сбор средств и готовности серийных автомобилей для доставки.

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"Сейчас мы находимся в разгаре обсуждений со всеми нашими поставщиками и партнерами, чтобы достичь этих целей. Мы многому научились из нашего сложного путешествия, становимся сильнее и сосредоточеннее, чем когда-либо. Считаю, мы удачно работали над упрощением нашей бизнес-модели для скорости выхода на рынок, эффективности капитала и прибыльности. Новые Volta Trucks предложат инновационный продукт "шасси-кабина", который будет поддерживаться специальными предложениями технического обслуживания", – раскрыл некоторые подробности Аль-Салех.

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В Великобритании снова продолжаются испытания грузовиков Zero Trucks на соответствие стандартам GSR-2 (Общие правила безопасности), которые вступят в силу в июле. За пределами Великобритании Volta Trucks начнет испытания во втором квартале к клиентам в Германии, Франции, скандинавских странах и Австрии.

Финансирование восстановленного стартапа компанией Luxor Capital включает начальный раунд конвертируемого финансирования в течение следующего месяца, а затем раунд серии A для инвесторов, запланирован на середину 2024 года. Volta ожидает, что раунд серии A обеспечит достаточно капитала для запуска Zero Truck в серийное производство и поставки своих первых электромобилей клиентам.

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Есть надежда на присутствие аккумуляторных грузовиков "последней мили" во Франции, которая позволит грузовикам Zero уже этим летом передвигаться по дорогам во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото/видео: Volta Trucks