Збанкрутілий у жовтні минулого року британський стартап електромобілів Volta Trucks отримав нового власника і повертається до випуску й постачання техніки на європейський ринок.

До 2023 року Volta вважалася доволі перспективною компанією, що готувалася до освоєння європейського ринку. Вона взялася за процедуру сертифікації техніки та навіть почала серійне виробництво машини "останньої милі" в Австрії. Однак щось пішло не так.

Спочатку підвів постачальник акумуляторів Proterra, який оголосив про банкрутство. А у жовтні 2023 року вже й Volta Trucks (VT) подала заяву про банкрутство через жорсткі ринки капіталу.

Читайте також Британці показали електричну 16-тонну вантажівку Volta Zero

Врятував становище акціонер VT і один із найбільших кредиторів Luxor Capital Group. Він уклав угоду про купівлю стартапу і вберіг перспективну компанію від банкрутства. Volta знову "на коні", днями представила подробиці свого бізнесу 2.0, який відтепер очолює новий власник в особі Luxor Capital. Напрямок окреслено – повна концентрація на постачанні комерційних вантажівок Zero клієнтам в Європі.

Уся літня лінійка шин Continental створена для використання на важких автомобілях - з електричним приводом, великих, рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

Відроджена компанія тепер називається Volta Commercial Vehicles Ltd. Вона так само залишається зареєстрованою у Великій Британії з командою близько 150 співробітників, порівняно з понад 750, які працювали по всьому світу в попередній ітерації.

Фінансування від Luxor дозволило стартапу відновити розробку своїх 16- та 18-тонних вантажівок Volta Zero. Генеральний директор Volta Есса Аль-Салех розповів про друге життя компанії та реструктуризований бізнес-план. Зокрема, повідомив про реставрацію ланцюжка постачання, збір коштів і готовність серійних автомобілів для доставлення.

Читайте також У Норвегії сніг прибирає електрична вантажівка з акумулятором 1000 кВт-год

"Зараз ми перебуваємо в розпалі обговорень з усіма нашими постачальниками та партнерами, щоб досягти цих цілей. Ми багато чому навчилися з нашої складної подорожі, стаємо сильнішими та зосередженішими, ніж будь-коли. Вважаю, ми вдало працювали над спрощенням нашої бізнес-моделі задля швидкості виходу на ринок, ефективності капіталу та прибутковості. Нові Volta Trucks запропонують інноваційний продукт «шасі-кабіна», який буде підтримуватися спеціальними пропозиціями технічного обслуговування", – розкрив деякі подробиці Аль-Салех.

Читайте також Електрична вантажівка Mercedes-Benz eActros 600 проїде 1000 кілометрів в день

У Великобританії знову тривають випробування вантажівок Zero Trucks на відповідність стандартам GSR-2 (Загальні правила безпеки), які набудуть чинності в липні. За межами Великобританії Volta Trucks розпочне випробування у другому кварталі до клієнтів у Німеччині, Франції, скандинавських країнах та Австрії.

Фінансування відновленого стартапу компанією Luxor Capital включає початковий раунд конвертованого фінансування протягом наступного місяця, а потім раунд серії A для інвесторів, запланований на середину 2024 року. Volta очікує, що раунд серії A забезпечить достатньо капіталу для запуску Zero Truck у серійне виробництво та постачання своїх перших електромобілів клієнтам.

Читайте також Новий світовий рекорд: електрична вантажівка проїхала 1099 кілометрів на одному заряді

Є сподівання на присутність акумуляторних вантажівок "останньої милі" у Франції, яка дозволить вантажівкам Zero уже цього літа пересуватися по дорогах під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Фото/відео: Volta Trucks