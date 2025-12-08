Производитель пива станет официальным поставщиком будущей команды Audi в Формуле-1

В центре сотрудничества - безалкогольное пшеничное пиво Paulaner Weissbier 0.0%, которое станет главным продуктом бренда в Формуле-1. Оно должно передать атмосферу баварского праздника и социального единства глобальной фан-базе Audi, сохраняя акцент на ответственности, безопасности и спортивных ценностях.

Команда Audi F1 планирует активно интегрировать продукт в фан-зоны, активации и брендовый контент, создавая премиальные, дружественные и инклюзивные моменты для болельщиков по всему миру. В пресс-релизе отмечается, что сотрудничество основывается на общих чертах обоих брендов - мастерстве, аутентичности и стремлении к совершенству.

Концепт Audi R26

Коммерческий директор команды Стефано Баттистон отметил, что вместе Audi F1 и Paulaner смогут формировать такие впечатления от просмотра, которые сблизят фанов с командой и обеспечат атмосферу празднования каждого результата на треке.

Генеральный директор Paulaner Brewery Group Йорг Биберник подчеркнул, что для бренда это важный шаг в профессиональном спорте: партнерство позволит Paulaner познакомить новое поколение поклонников автоспорта с баварской традицией и современной культурой ответственного потребления.

Старт нового партнерства станет одним из ключевых элементов выхода Audi в Формулу-1 - и уже сейчас понятно, что команда планирует привнести на трассу не только технологии и инженерное совершенство, но и настоящую атмосферу Мюнхена.