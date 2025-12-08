Виробник пива стане офіційним постачальником майбутньої команди Audi у Формулі-1

У центрі співпраці — безалкогольне пшеничне пиво Paulaner Weissbier 0.0%, яке стане головним продуктом бренду у Формулі-1. Воно має передати атмосферу баварського свята та соціальної єдності глобальній фан-базі Audi, зберігаючи акцент на відповідальності, безпеці та спортивних цінностях.

Команда Audi F1 планує активно інтегрувати продукт у фан-зони, активації та брендовий контент, створюючи преміальні, дружні та інклюзивні моменти для вболівальників по всьому світу. У пресрелізі наголошується, що співпраця ґрунтується на спільних рисах обох брендів — майстерності, автентичності та прагненні до досконалості.

Концепт Audi R26

Комерційний директор команди Стефано Баттістон зазначив, що разом Audi F1 і Paulaner зможуть формувати такі враження від перегляду, які зблизять фанів із командою та забезпечать атмосферу святкування кожного результату на треку.

Генеральний директор Paulaner Brewery Group Йорг Бібернік підкреслив, що для бренду це важливий крок у професійному спорті: партнерство дозволить Paulaner познайомити нове покоління шанувальників автоспорту з баварською традицією та сучасною культурою відповідального споживання.

Старт нового партнерства стане одним із ключових елементів виходу Audi у Формулу-1 — і вже зараз зрозуміло, що команда планує привнести на трасу не лише технології та інженерну досконалість, а й справжню атмосферу Мюнхена.