Производитель прицепов Wielton начнет производить военную технику

Толчком для создания нового подразделения стали агрессивные действия Москвы по оккупации украинских земель и ее намерения установить господство на европейском континенте.

Масштабная модернизация армии, как пишет IntermodalNews, показала большую потребность в специализированном колесном транспорте, что и побудило создание Wielton Defense.

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Новое подразделение сосредоточится на выполнении военных заказов. В номенклатурной палитре будут низкорамные полуприцепы, специальные конструкции, контейнеры, а также субконтейнерные полуприцепы и классические дышловые прицепы. Как сообщается, некоторые конфигурации будут крупногабаритными, что также позволит перевозить тяжелые гусеничные машины.

Премьерный полуприцеп LB6 новосозданной компании Wielton Defense. Фото: Wielton

Первый образец новой прицепной системы дебютировал на открытии Международной выставки оборонной промышленности (MSPO) в Кельце. Там новая компания показала свой шестиосный полуприцеп LB6.

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Такой полуприцеп способен перевозить 85-тонное транспортное средство или другую установку, оборудование такой же массы и значительных габаритных размеров. Кроме этого, завод-изготовитель сделал в конструкции специальные крепления для фиксации 20- или 30-футовых контейнеров.

Общая длина транспортного средства составляет 14,7 метра, из которых 11 метров приходится на полезную площадь грузовой части прицепной системы. Высокую маневренность при транспортировке обеспечат четыре гидравлически управляемые оси в задней части.

Габаритные размеры и схема размещения на платформе тяжелой техники. Инфографика: Wielton

Правда, на поприще военных заказов новосозданному подразделению Wielton Defence придется сильно конкурировать с другими польскими производителями прицепов и военных кузовов. Среди таких стоит назвать Autobox, Demarko и Dobrowolski, что более известны поставками не столько для гражданских проектов, сколько для военных.