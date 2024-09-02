Виробник причепів Wielton почне виробляти військову техніку

Поштовхом для створення нового підрозділу стали агресивні дії Москви щодо окупації українських земель та її наміри встановити панування на європейському континенті.

Масштабна модернізація армії, як пише IntermodalNews, показала велику потребу в спеціалізованому колісному транспорті, що й спонукало створення Wielton Defense.

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Новий підрозділ зосередиться на виконанні військових замовлень. В номенклатурній палітрі будуть низькорамні напівпричепи, спеціальні конструкції, контейнери, а також субконтейнерні напівпричепи та класичні дишлові причепи. Як повідомляється, деякі конфігурації будуть великогабаритними, що також дозволить перевозити важкі гусеничні машини.

Прем'єрний напівпричіп LB6 новоствореної компанії Wielton Defense. Фото: Wielton

Перший зразок нової причіпної системи дебютував на відкритті Міжнародної виставки оборонної промисловості (MSPO) у Кельце. Там нова компанія показала свій шестивісний напівпричіп LB6.

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Такий напівпричіп спроможний перевозити 85-тонний транспортний засіб чи іншу установку, обладнання такої ж маси й значних габаритних розмірів. Окрім цього, завод-виробник зробив в конструкції спеціальні кріплення для фіксації 20- або 30-футових контейнерів.

Загальна довжина транспортного засобу становить 14,77 метра, з яких 11 метрів припадає на корисну площу вантажної частини причіпної системи. Високу маневровість при транспортуванні забезпечать чотири гідравлічно керовані осі в задній частині.

Габаритні розміри та схема розміщення на платформі важкої техніки. Інфографіка: Wielton

Щоправда, на терені військових замовлень новоствореному підрозділу Wielton Defence доведеться сильно конкурувати з іншими польськими виробниками причепів та військових кузовів. З-поміж таких варто назвати Autobox, Demarko та Dobrowolski, що більш відомі поставками не стільки для цивільних проектів, скільки для військових.