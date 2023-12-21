После пандемического бума спрос на электробайки падает, рынок не выдерживает большого количества компаний, которые начали работать в этом сегменте.

Рынок электрических байков перенасытился, а спрос на них падает. Это стало причиной снижения продаж электротранспорта и даже банкротства многих компаний, которые работали на этом рынке.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказывает Даниил Тонкопий, основатель украинской компании Delfast, которая работает на рынке Северной Америки.

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По его словам, производители микромобильных средств передвижения в последнее время столкнулись со снижением спроса на электротранспорт после пандемического бума, высокие затраты на привлечение клиентов, проблемы с цепочкой поставок и складскими запасами. Это привело к существенному уменьшению прибыли и невозможности привлечь инвестиции. Также компании-производители накопили долги, из-за чего увязли в судебных исках.



"Имея инсайдерский взгляд на индустрию, я должен с грустью констатировать, что бум е-байков закончился, – констатирует Тонкопий". Продажи Delfast Bikes также сократились. Он приводит целый ряд неудач и банкротств на этом рынке:

На этой неделе Micromobility.com был исключен из листинга NASDAQ. В 2021 году рыночная капитализация компании превышала 800 миллионов долларов; сегодня она стоит 400 000 долларов.

Bird, компания по производству электросамокатов, которая в 2021 году оценивалась в $2,3 миллиарда, в сентябре 2023 года была исключена с биржи NASDAQ, а на днях она подала заявление о банкротстве.

Superpedestrian, еще одна компания по прокату самокатов, прекратила свою деятельность в США, ссылаясь на "неопределенные финансовые причины", сообщает TechCrunch.

Ранее, в июле, Vanmoof, которая называла себя "самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире", объявила о банкротстве. Собрав более 200 миллионов долларов, компания на момент закрытия столкнулась с долгами на общую сумму 144 миллиона евро. Однако есть разговоры о планах перезапуска.

Sondors (США) не смогла выйти на IPO в январе, а в августе закрыла свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесе. Заказать велосипед на их сайте невозможно, а служба поддержки не работает.

В октябре датский бренд Mate Bike сообщил о падении спроса и долге в размере около 10 миллионов долларов. Они работают над тем, чтобы избежать банкротства.

Wiggle, британский онлайн-ритейлер велосипедов, понес убытки €244 млн в 2022 году. В октябре 2023 года Wiggle ушел под администрацию из-за финансовых трудностей в материнской компании Signa Sports United.

Позитивных новостей не так много:

Cowboy, бельгийский производитель электровелосипедов, планирует достичь годовой прибыльности в 2024 году, несмотря на финансовые трудности.

Lime процветает, будучи, пожалуй, единственной компанией по совместному использованию самокатов, которая определила успешную стратегию достижения прибыльности.

Rad Power Bikes, компания из Сиэтла, сообщила о продаже 600 000 электровелосипедов за все время работы, но объявила об очередной волне увольнений, закрыла нью-йоркский магазин и прекратила деятельность в Европе.

Компания Lectric, базирующаяся в Фениксе, объявила о продаже 400 000 электровелосипедов, но информация о ее финансовом состоянии не разглашается.

Напомним, что в Париже запретили прокатные электросамокаты.