Після пандемічного буму попит на електробайки падає, ринок не витримує великої кількості компаній, які почали працювати в цьому сегменті.
Ринок електричних байків перенаситився, а попит на них спадає. Це стало причиною зниження продажів електротранспорту та навіть банкрутства багатьох компаній, які працювали на цьому ринку.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповідає Данило Тонкопій, засновник української компанії Delfast, яка працює на ринку Північної Америки.
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За його словами, виробники мікромобільних засобів пересування останнім часом стикнулись зі зниженням попиту на електротранспорт після пандемічного буму, високі витрати на залучення клієнтів, проблеми з ланцюжком постачання й складськими запасами. Це призвело до суттєвого зменшення прибутків та неможливості залучити інвестиції. Також компанії-виробники накопичили борги, через що зав’язли у судових позовах.
“Маючи інсайдерський погляд на індустрію, я мушу з сумом констатувати, що бум ебайків закінчився, – констатує Тонкопій”. Продажі Delfast Bikes також скоротилися. Він наводить цілу низку невдач та банкрутств на цьому ринку:
- Цього тижня Micromobility.com було виключено з лістингу NASDAQ. У 2021 році ринкова капіталізація компанії перевищувала 800 мільйонів доларів; сьогодні вона коштує 400 000 доларів.
- Bird, компанія з виробництва електросамокатів, яка у 2021 році оцінювалася у $2,3 мільярди, у вересні 2023 року була виключена з біржі NASDAQ, а днями вона подала заяву про банкрутство.
- Superpedestrian, ще одна компанія з прокату самокатів, припинила свою діяльність у США, посилаючись на "невизначені фінансові причини", повідомляє TechCrunch.
- Раніше, у липні, Vanmoof, яка називала себе "найбільш фінансованою компанією з виробництва електровелосипедів у світі", оголосила про банкрутство. Зібравши понад 200 мільйонів доларів, компанія на момент закриття зіткнулася з боргами на загальну суму 144 мільйони євро. Однак є розмови про плани перезапуску.
- Sondors (США) не змогла вийти на IPO в січні, а в серпні закрила свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесі. Замовити велосипед на їхньому сайті неможливо, а служба підтримки не працює.
- У жовтні данський бренд Mate Bike повідомив про падіння попиту і борг у розмірі близько 10 мільйонів доларів. Вони працюють над тим, щоб уникнути банкрутства.
- Wiggle, британський онлайн-ритейлер велосипедів, зазнав збитків €244 млн у 2022 році. У жовтні 2023 року Wiggle пішов під адміністрацію через фінансові труднощі в материнській компанії Signa Sports United.
Позитивних новин не так багато:
- Cowboy, бельгійський виробник електровелосипедів, планує досягти річної прибутковості у 2024 році, попри фінансові труднощі.
- Lime процвітає, будучи, мабуть, єдиною компанією зі спільного використання самокатів, яка визначила успішну стратегію досягнення прибутковості.
- Rad Power Bikes, компанія із Сіетла, повідомила про продаж 600 000 електровелосипедів за весь час роботи, але оголосила про чергову хвилю звільнень, закрила нью-йоркський магазин і припинила діяльність в Європі.
- Компанія Lectric, що базується у Феніксі, оголосила про продаж 400 000 електровелосипедів, але інформація про її фінансовий стан не розголошується.