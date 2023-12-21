Після пандемічного буму попит на електробайки падає, ринок не витримує великої кількості компаній, які почали працювати в цьому сегменті.

Ринок електричних байків перенаситився, а попит на них спадає. Це стало причиною зниження продажів електротранспорту та навіть банкрутства багатьох компаній, які працювали на цьому ринку.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповідає Данило Тонкопій, засновник української компанії Delfast, яка працює на ринку Північної Америки.

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За його словами, виробники мікромобільних засобів пересування останнім часом стикнулись зі зниженням попиту на електротранспорт після пандемічного буму, високі витрати на залучення клієнтів, проблеми з ланцюжком постачання й складськими запасами. Це призвело до суттєвого зменшення прибутків та неможливості залучити інвестиції. Також компанії-виробники накопичили борги, через що зав’язли у судових позовах.



“Маючи інсайдерський погляд на індустрію, я мушу з сумом констатувати, що бум ебайків закінчився, – констатує Тонкопій”. Продажі Delfast Bikes також скоротилися. Він наводить цілу низку невдач та банкрутств на цьому ринку:

Цього тижня Micromobility.com було виключено з лістингу NASDAQ. У 2021 році ринкова капіталізація компанії перевищувала 800 мільйонів доларів; сьогодні вона коштує 400 000 доларів.

Bird, компанія з виробництва електросамокатів, яка у 2021 році оцінювалася у $2,3 мільярди, у вересні 2023 року була виключена з біржі NASDAQ, а днями вона подала заяву про банкрутство.

Superpedestrian, ще одна компанія з прокату самокатів, припинила свою діяльність у США, посилаючись на "невизначені фінансові причини", повідомляє TechCrunch.

Раніше, у липні, Vanmoof, яка називала себе "найбільш фінансованою компанією з виробництва електровелосипедів у світі", оголосила про банкрутство. Зібравши понад 200 мільйонів доларів, компанія на момент закриття зіткнулася з боргами на загальну суму 144 мільйони євро. Однак є розмови про плани перезапуску.

Sondors (США) не змогла вийти на IPO в січні, а в серпні закрила свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесі. Замовити велосипед на їхньому сайті неможливо, а служба підтримки не працює.

У жовтні данський бренд Mate Bike повідомив про падіння попиту і борг у розмірі близько 10 мільйонів доларів. Вони працюють над тим, щоб уникнути банкрутства.

Wiggle, британський онлайн-ритейлер велосипедів, зазнав збитків €244 млн у 2022 році. У жовтні 2023 року Wiggle пішов під адміністрацію через фінансові труднощі в материнській компанії Signa Sports United.

Позитивних новин не так багато:

Cowboy, бельгійський виробник електровелосипедів, планує досягти річної прибутковості у 2024 році, попри фінансові труднощі.

Lime процвітає, будучи, мабуть, єдиною компанією зі спільного використання самокатів, яка визначила успішну стратегію досягнення прибутковості.

Rad Power Bikes, компанія із Сіетла, повідомила про продаж 600 000 електровелосипедів за весь час роботи, але оголосила про чергову хвилю звільнень, закрила нью-йоркський магазин і припинила діяльність в Європі.

Компанія Lectric, що базується у Феніксі, оголосила про продаж 400 000 електровелосипедів, але інформація про її фінансовий стан не розголошується.

Нагадаємо, що в Парижі заборонили прокатні електросамокати.