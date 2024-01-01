Производители сельхозтехники Европы ожидают спад спроса

В этом году в европейском сельском машиностроении среднее падение объемов выпуска продукции достигнет не менее 10%. Эта тенденция продолжится и дальше. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году падение достигнет минимума, и только после этого начнется неспешный и даже слабый рост.

О таком сценарии развития событий пишут аналитики CEMA, Европейской ассоциации промышленности сельскохозяйственного машиностроения. Это – ежемесячное исследование, которое направляется представителям европейской отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Оно охватывает все основные категории продуктов относительно деловых настроений и ожидаемого товарооборота в следующие 6 месяцев.

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Общий индекс бизнес-климата для промышленности сельскохозяйственного машиностроения в Европе несколько улучшился, но остается глубоко негативным. В сентябре индекс вырос с -57 баллов до -54 баллов по шкале от -100 до +100.

Барометр текущего бизнеса отрицательный, но ожидания лучше. Инфографика: CEMA

"Незначительное улучшение бизнес-климата связано исключительно с уменьшением негативных ожиданий на ближайшие шесть месяцев, тогда как текущий бизнес продолжает оцениваться почти на рекордно низком уровне", – говорится в отчете аналитиков.

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Аналогичная ситуация наблюдается по количеству заказов. Ожидания несколько улучшились за последние месяцы, тогда как текущие входящие заказы как из Европы, так и из-за ее пределов остаются отрицательными.

Что касается европейских рынков конечных потребителей, то фиксируются низкие инвестиционные потребности во всех странах. Несмотря на небольшие улучшения, единственный европейский рынок с положительным уровнем доверия все еще отсутствует.