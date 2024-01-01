Виробники сільгосптехніки Європи очікують спад попиту

Цього року у європейському сільському машинобудуванні середнє падіння обсягів випуску продукції досягне не менше 10%. Ця тенденція продовжиться і далі. Експерти прогнозують, що у 2025 році падіння досягне мінімуму, і лише після цього розпочнеться неспішне і навіть кволе зростання.

Про такий сценарій розвитку подій пишуть аналітики CEMA, Європейської асоціації промисловості сільськогосподарського машинобудування. Це – щомісячне дослідження, що надсилається представникам європейської галузі сільськогосподарського машинобудування. Воно охоплює всі основні категорії продуктів щодо ділових настроїв і очікуваного товарообігу в наступні 6 місяців.

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Загальний індекс бізнес-клімату для промисловості сільськогосподарського машинобудування в Європі дещо покращився, але залишається глибоко негативним. У вересні індекс зріс з -57 балів до -54 балів за шкалою від -100 до +100.

Барометр поточного бізнесу негативний, але очікування кращі. Інфографіка: CEMA

"Незначне покращення бізнес-клімату пов’язане виключно зі зменшенням негативних очікувань на найближчі шість місяців, тоді як поточний бізнес продовжує оцінюватися майже на рекордно низькому рівні", – йдеться у звіті аналітиків.

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Аналогічна ситуація спостерігається щодо кількості замовлень. Очікування дещо покращилися за останні місяці, тоді як поточні вхідні замовлення як з Європи, так і з-за її меж залишаються негативними.

Що стосується європейських ринків кінцевих споживачів, то тут фіксуються низькі інвестиційні потреби в усіх країнах. Попри невеликі покращення, єдиний європейський ринок з позитивним рівнем довіри все ще відсутній.