Аналитики банка, который кредитует крупный бизнес, прогнозируют очень существенное падение производства автомобилей. Но после окончания карантина на автомобили должен быть большой спрос и к этому нужно быть готовым.

Производство автомобилей в Европе во II квартале 2020 году может упасть на 70%, прогнозируют аналитики RBC Capital Markets. По их оценкам, совокупный объем производства автомобилей в мире в 2020 году снизится на 16%. При этом производство сможет вернуться на уровень прошлого года – 89 миллионов машин – не ранее 2021 года.

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Признаки восстановления отрасли, как отмечает RBC Capital, проявились в Китае уже в I квартале. "Более 90% дилеров возобновили работу в марте в стране, в которой в декабре впервые был обнаружен коронавирус. Кроме того, розничные продажи во вторую неделю апреля выросли на 14% после спада на 35% в первую неделю месяца и падение цен в первые три месяца 2019", – отмечают аналитики.

При этом производители премиальных марок в Китае в I квартале продолжили опережать массовый сегмент с тем же отрывом, что и в предыдущих кварталах. Как отмечается в отчете, это хороший знак для таких производителей, как BMW, Daimler и Volkswagen.

По мнению аналитиков, производители люксовых автомобилей меньше конкурентов из масс-сегмента рискуют в связи с потерей рабочих мест сотрудников: работы лишались в основном "синие воротнички", в то время как положение "белых" оставалось более стабильным с точки зрения возможности перехода на удаленный режим работы. "Кроме того, многие потребители экономят деньги на карантине и могут очень быстро раскошелиться на покупку автомобиля после отмены самоизоляции, особенно в качестве альтернативы общественного транспорта", – отмечает RBC Capital.

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