Аналітики банку, що кредитує великий бізнес, прогнозують дуже суттєве падіння виробництва авто. Але після закінчення карантину на автомобілі має бути великий попит і до цього потрібно бути готовим.

Виробництво автомобілів в Європі в II кварталі 2020 року може впасти на 70%, прогнозують аналітики RBC Capital Markets. За їхніми оцінками, сукупний обсяг виробництва автомобілів в світі в 2020 року знизиться на 16%. При цьому виробництво зможе повернутися на рівень минулого року - 89 млн машин - не раніше 2021 року.

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Ознаки відновлення галузі, як зазначає RBC Capital, проявилися в Китаї вже в I кварталі. "Більше 90% дилерів відновили роботу в березні в країні, в якій в грудні вперше був виявлений коронавірус. Крім того, роздрібні продажі в другий тиждень квітня виросли на 14% після спаду на 35% в перший тиждень місяця і падіння цін в перші три місяці 2019 року ", - відзначають аналітики.

При цьому виробники преміальних марок в Китаї в I кварталі продовжили випереджати масовий сегмент з тим же відривом, що і в попередніх кварталах. Як наголошується в звіті, це хороший знак для таких виробників, як BMW, Daimler і Volkswagen.

На думку аналітиків, виробники люксових автомобілів менше конкурентів з мас-сегмента ризикують в зв'язку з втратою робочих місць працівників: роботи позбавлялися в основному "сині комірці", в той час як положення "білих" залишалося більш стабільним з точки зору можливості переходу на віддалений режим роботи. "Крім того, багато споживачів економлять гроші в карантині і можуть дуже швидко розщедритися на покупку автомобіля після скасування самоізоляції, особливо в якості альтернативи суспільного транспорту", - відзначає RBC Capital.

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