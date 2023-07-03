В городах Франции в ходе стихийных акций протеста из-за убитого полицейскими парня-водителя сгорело более 2000 автомобилей, а на дорогах общего пользования произошло 2560 пожаров.

Это не первый случай, когда за рулем автомобиля от выстрелов полицейских гибнет водитель. За предыдущий год французская полиция застрелила 13 человек, нарушивших правила дорожного движения и пытавшихся скрыться или оказать сопротивление правоохранителям. Трое водителей полицейские лишили жизни уже в нынешнем году.

И хотя родные 17-летнего убитого призвали протестующих «Не бейте окна, не жгите автомобили, автобусы и школы», это не остановило стихийное движение, переросшее в грабежи магазинов с дорогими товарами.

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Несколько полицейских участков и мэрий с припаркованными у них автомобилями были подожжены коктейлями Молотова. В Марселе, втором по количеству жителей городе страны, от рук правонарушителей вспыхнула парковка.

Всю Францию всколыхнуло произошедшее в парижском пригороде Л'Э-ле-Роз. Злоумышленники направили в 1:30 ночи угнанный горящий автомобиль в дом мэра города, когда семья спала. В результате тарана и возгорания жена мэра и ребенок были ранены.

Сам мэр Винсент Жанбрун в это время был на службе. По его словам, такое коварное нападение является новым этапом "ужаса и позора в процессе беспорядков".

Протестные беспорядки во Франции в последнее время перерастают в грабежи элитных магазинов. Фото из открытых источников

Судебная полиция обнаружила в машине остатки "ускорителя возгорания, находившегося в бутылке из-под кока-колы». Что это именно за ускоритель – не уточняется.

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В разгар туристического сезона правительства многих европейских стран призвали своих граждан поскорее покинуть зону беспорядков и быть крайне осторожными. По всей территории Франции городской и пригородный транспорт, включая автобусы и трамваи, работал эти дни с перебоями, а то и вовсе не выходил на маршруты.