У містах Франції в ході стихійних акцій протесту через вбитого поліцейськими хлопця-водія згоріло понад 2000 автомобілів, а на дорогах загального користування сталося 2560 пожеж.

Це не перший випадок, коли за кермом автомобіля від пострілів поліцейських гине водій. За попередній рік французька поліція застрелила 13 людей, котрі порушили правила дорожнього руху і намагалися втекти чи вчинили опір правоохоронцям. Трьох водіїв поліцейські позбавили життя вже у нинішньому році.

І хоча рідні 17-річного вбитого закликали протестувальників «Не бийте вікна, не паліть автомобілі, автобуси й школи», це не зупинило стихійний рух, що переріс у грабунки магазинів з дорогими товарами.

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Кілька поліцейських дільниць та мерій з припаркованими біля них автомобілями були підпалені коктейлями Молотова. У Марселі, другому за кількістю жителів місті країни, від рук правопорушників спалахнула парковка.

Всю Францію сколихнула подія, що сталася в паризькому передмістя Л'Е-ле-Роз. Зловмисники направили о 1:30 ночі викрадений палаючий автомобіль у будинок мера міста, коли родина спала. Внаслідок тарану та загорання дружина мера та дитина були поранені.

Сам мер Вінсент Жанбрун в цей час був на службі. За його словами, такий підступний напад є новим етапом "жаху і ганьби в процесі заворушень".

Протестні заворушення у Франції останнім часом переростають у грабунки елітних магазинів. Фото з відкритих джерел

Судова поліція виявила в машині рештки "прискорювача загоряння, що був у пляшці з-під кока-коли». Що це саме за прискорювач – не уточнюється.

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У розпал туристичного сезону уряди багатьох європейських країн закликали своїх громадян якнайшвидше покинути зону заворушень і бути вкрай обережними. На всій території Франції міський та приміський транспорт, включаючи автобуси та трамваї, працював ці дні з перебоями, а то й зовсім не виходив на маршрути.