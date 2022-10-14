17 вересня відбудеться світова прем'єра електричного фургона.

Новий Kangoo E-Tech Electric володіє усіма практичними рисами, безпековим та комфортним обладнанням, що й версія з ДВЗ:

Комфортний другий ряд і більше простору, ніж у будь-якого іншого транспортного засобу даної категорії: три індивідуальні місця для зручного розміщення трьох дорослих осіб, а також повітряний дефлектор, що оптимально працює для усіх пасажирів заднього ряду

Понад 49 літрів місця для зберігання включно із шухлядою Easy Life

Об’ємне багажне відділення на 850 літрів, найкраще у даній категорії з можливістю його збільшення до 2,500 літрів завдяки зсувній конструкції другого рядку сидінь (винятково на новому Kangoo E-Tech Electric)

Інноваційні рейлінги, які можна налаштовувати без використання інструментів, таким чином у вас завжди буде вільне місце для вантажів і можливість перевозити практично що завгодно

14 систем допомоги водію, включно з автоматизацією 2 рівня, для більшої безпеки

Зовні Kangoo зберіг капот з горизонтальними ребрами і чітко вертикальний перед, де на радіаторній решітці під логотипом знаходиться зарядний роз’єм.

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Як і у версії з ДВЗ, в салоні знаходиться нова панель приладів (з темно-матовим дерев’яним покриттям на деяких версіях). Кокпіт – більш комфортний, а крісло водія має покращену ергономіку. Єдині зміни відбулися у самій панелі приладів, де тепер відображається інформація E-Tech.

Авто оснащене літій-іонною батарею на 45 кВт⋅год повної корисної ємності, що складається із 8 окремих модулів, які легко ремонтуються. Новий Kangoo E-Tech Electric має запас ходу до 285 км (згідно зі стандартом WLTP), що цілком достатньо для більшості щоденних задач і зменшує амортизаційні витрати до ще нижчого рівня.

Гарантія на батареї 8 років чи 160,000 км пробігу. Перш ніж станеться одне з двох, Renault безкоштовно замінить батареї, якщо їх ємність впаде нижче за 70% від номінальної (SoH).

Новий Kangoo E-Tech Electric має 90 кВт двигун, що видає 245 Нм крутного моменту для плавного і впевненого руху за будь-яких обставин. Режим Eco обмежує максимальну швидкість транспортного засобу (110 км/год) і потужність (56 кВт), збільшуючи таким чином запас ходу.

Водій може обрати один з трьох режимів рекуперативного гальмування:

Sailing (B1 на дисплеї): обмежена рекуперація, для руху автомагістралями та швидкісними шосе

Drive (B2): стандартна рекуперація для використання у різноманітних ситуаціях; ефект, коли ви прибираєте ногу з педалі газу, подібний до того, як поводить себе транспортний засіб з ДВЗ

Brake (B3): максимальна рекуперація для використання у заторах чи на гірських дорогах

Правду кажучи, Kangoo E-Tech Electric трохи попереду за свого брата з ДВЗ.

Традиційна гідравлічна гальмівна система оснащена ARBS (Адаптивною рекуперативною гальмівною системою), що максимально посилює відновлення енергії.

Різноманітні комбінації режимів тяги і гальмування пропонують водію 6 варіантів на вибір для оптимізації комфорту та запасу ходу, відповідно до того, як використовується автомобіль і за яких дорожніх умов.

Інформація про обраний режим руху, управління енергією і системами допомоги водію відображається на 10-дюймовому кольоровому дисплеї, який можна повністю адаптувати (доступний як опція).

Забезпечити максимальний запас ходу протягом усього року новому Kangoo E-Tech Electric допомагає двозонна кліматична установка, що працює від теплової помпи. Помпа нагріває повітря взимку і охолоджує влітку, за тим самим принципом, що й реверсивні кондиціонери. Система нагрівання збирає калорії зовні і випускає їх всередину, в той час як система охолодження забирає видаляє калорії з салону і виводить їх назовні. Оптимальна ефективність теплової помпи досягається у діапазоні від -15°C і до +15°C. Окрім першокласного кліматичного комфорту, вона підтримує запас ходу транспортного засобу, збільшуючи до 30 км згідно зі стандартом WLTP!

І, нарешті, новий Kangoo E-Tech Electric може оснащуватися підігрівом лобового скла, керма і сидінь. Подібні опції забезпечують ще більший комфорт, споживаючи лише граничну кількість потужності батареї.

Новий Kangoo E-Tech Electric має на вибір 2 бортові системи заряджання батареї:

Трифазну 11 кВт зарядку перемінного струму для домашнього використання

22 кВт швидку зарядку перемінного струму, що дозволяє заряджати батарею з 5% до 80% за 2 години 30 хвилин і 80 кВт зарядку постійного струму, що дає можливість відновлювати до 170 км ходу за 30 хвилин

Такий широкий вибір зарядних систем створений, щоб задовольняти потреби користувачів нового Kangoo E-Tech Electric.

Розкладний та напрочуд практичний органайзер вміщує різні кабелі (зарядний кабель для режиму №3 і за бажанням flexicharger, що уможливлює під’єднання до домашньої розетки або green’up) у багажному відділенні.

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За умови під’єднання до 11 кВт громадської точки зарядки, батарея нового Kangoo E-Tech Electric зарядиться від 15% до 80% за 2 години 40 хвилини; від 7.4 кВт зарядної станції Wall box вона зарядиться з 15% до 100% за менш ніж 6 годин.

У разі використання 22 кВт зарядки в батареї передбачена система рідинного охолодження і антинагрівальна система, що підтримує температуру на належному рівні задля запобігання згубного впливу на запас ходу і для зменшення сумарного часу заряджання.

І, нарешті, у застосунку для смартфона MyRenault або мультимедійній системі Renault Easy Link на Kangoo E-Tech Electric можна скористатися спеціальними сервісами, на кшталт:

Графік заряджання батареї і дистанційне відстежування статусу заряду

Встановлення таймеру завчасного нагріву або охолодження салону

Пошук зарядних точок на вашому маршруті

Пункти призначення, яких ви можете дістатися із залишком запасу ходу

Новий Renault Kangoo E-Tech Electric доступний у трьох версіях, що відповідають точним запитам і потребам клієнтів: