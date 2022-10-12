Це не лише транспортні засоби, але й рішення для міської мобільності.

На Паризькому автосалоні, який пройде з 17 до 23 жовтня 2022 року, новий електричний бренд електричної мобільності Mobilize від Renault представить низку транспортних засобів та рішень для них:

Mobilize Duo, сіті-кар на двох

Mobilize Driver Solutions, сервісна пропозиція для таксі та агрегаторів

Mobilize Fast Charge, мережа надшвидкісних зарядних станцій

Mobilize PowerBox, технології для двонапрямної точки зарядки

Solo Concept

Ileo Concept.

Також цікаво електричні вантажівки Renault вже можна замовити

“На Паризькому автосалоні ми покажемо, що цілком можливо змінити людське уявлення про мобільність; що існують практичні, розумні рішення, які відповідають потребам кожного. Бренд Mobilize прокладає шлях до широкомасштабної трансформації, із заявленим наміром відчинити двері для якомога більшої кількості людей, які зможуть насолоджуватися раціональною, доступною та недорогою мобільністю,” – стверджує Клотільда Дельбо, Генеральний директор Mobilize.

Новинки Mobilize на Пиризькому автосалоні:

Mobilize Duo, повністю електричний, компактний, інтерактивний сіті-кар на двох осіб, що підходить усім і кожному



Mobilize Duo розроблений для каршерингу, проте він також доступний приватним клієнтам за підпискою і оснащений широким спектром сервісів. Duo пропонує кльовий, сповнений світлом і функціональними можливостями інтер’єр.

Він має два м’які сидіння у тандемі та панель приладів, що дуже схожа на бумбокс. Також є інструментальний дисплей, важіль коробки передач, динамік та тримач для смартфону.

У кермо встановлена подушка безпеки, а це рідкісне явище у такому виді транспортних засобів.

Більше про Mobilize Duo

Mobilize Driver Solutions, сервісна пропозиція, спеціально призначена для професіоналів таксі та агрегаторів, з прив’язкою до повністю електричного седану Mobilize Limo.

Mobilize Driver Solutions поєднує Limo, надійний інструмент для роботи, яким приємно керувати, з повним спектром сервісів, спеціально створених для полегшення життя водіїв, операторів та їх клієнтів. Сервіс Mobilize Driver Solutions готовий і діє у Мадриді, а також стане доступним у Парижі до кінця 2022 року.



Mobilize Fast Charge, мережа надшвидкісних зарядних станцій поблизу автомагістралей

Mobilize розгорне нову мережу із 200 надшвидкісних зарядних станцій у Європі з дилерськими центрами Renault. Вони будуть розміщені на 5-хвилинній відстані від автомагістралей, працюватимуть 24/7 і чекатимуть на водіїв повністю електричних транспортних засобів у спокійному, затишному і безпечному місці для відпочинку та техобслуговування.



Mobilize PowerBox, демонстратор для інтерактивної та надійної двонапрямної зарядної точки для електричних транспортних засобів

Цей демонстратор, розроблений Software République (Orange, Група Renault, STMicroelectronics і Thales) підтримуватиме інтелектуальне управління мережею задля вирішення питання зростання кількості електромобілів.

Також цікаво українці шукали електромобілі в мережі інтернет майже два мільйони разів

Mobilize Solo Concept і Ileo Concept: нові погляди на мобільність і доступ до енергії

Solo Concept – це оригінальний підхід до мобільності, що пов'язаний із повільним рухом міськими дорогами, у напівсидячому положенні і у повній безпеці всередині затишного салону автомобіля.

Ileo Concept – реалізація бачення Mobilize щодо принесення енергії у міста завдяки модульним багатофункціональним тотемам.