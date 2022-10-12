Это не только транспортные средства, но и решения для городской мобильности.

На Парижском автосалоне, который пройдет с 17 по 23 октября 2022 года, новый электрический бренд электрической мобильности Mobilize от Renault представит ряд транспортных средств и решений для них:

Mobilize Duo, сити-кар на двоих

Mobilize Driver Solutions, сервисное предложение для такси и агрегаторов

Mobilize Fast Charge, сеть сверхскоростных зарядных станций

Mobilize PowerBox, технологии для двунаправленной точки зарядки

Solo Concept

Ileo Concept.

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“На Парижском автосалоне мы покажем, что вполне возможно изменить человеческое представление о мобильности; что существуют практичные, разумные решения, отвечающие потребностям каждого. Бренд Mobilize прокладывает путь к широкомасштабной трансформации, с заявленным намерением открыть двери для как можно большего количества людей, которые смогут наслаждаться рациональной, доступной и недорогой мобильностью”, – утверждает Клотильда Дельбо, Генеральный директор Mobilize.

Новинки Mobilize на Пирижском автосалоне:

Mobilize Duo, полностью электрический, компактный, интерактивный сити-кар на двух человек, подходящий всем и каждому.



Mobilize Duo разработан для каршеринга, однако он также доступен частным клиентам по подписке и оснащен широким спектром сервисов. Duo предлагает клевый, полный света и функциональными возможностями интерьер.

Он имеет два мягких сиденья в тандеме и приборную панель, очень похожую на бумбокс. Также есть инструментальный дисплей, рычаг коробки, динамик и держатель для смартфона.

В руле установлена подушка безопасности, а это редкое явление в таком виде транспортных средств.

Больше о Mobilize Duo

Mobilize Driver Solutions, сервисное предложение, специально предназначенное для профессионалов такси и агрегаторов, с привязкой к полностью электрическому седану Mobilize Limo.

Mobilize Driver Solutions сочетает Limo, надежный инструмент для работы, которым приятно управлять, с полным спектром сервисов, специально предназначенных для облегчения жизни водителей, операторов и их клиентов. Сервис Mobilize Driver Solutions готов и действует в Мадриде, а также станет доступен в Париже до конца 2022 года.



Mobilize Fast Charge, сеть сверхскоростных зарядных станций вблизи автомагистралей

Mobilize развернет новую сеть из 200 сверхскоростных зарядных станций в Европе с дилерскими центрами Renault. Они будут размещены на 5-минутном расстоянии от автомагистралей, будут работать 24/7 и будут ждать водителей полностью электрических транспортных средств в спокойном, уютном и безопасном месте для отдыха и техобслуживания.



Mobilize PowerBox, демонстратор для интерактивной и надежной двунаправленной зарядной точки для электрических транспортных средств

Этот демонстратор, разработанный Software République (Orange, Группа Renault, STMicroelectronics и Thales), будет поддерживать интеллектуальное управление сетью для решения вопроса роста количества электромобилей.

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Mobilize Solo Concept и Ileo Concept: новые взгляды на мобильность и доступ к энергии

Solo Concept – это оригинальный подход к мобильности, связанный с медленным движением по городским дорогам, в полусидящем положении и в полной безопасности внутри уютного салона автомобиля.

Ileo Concept – реализация видения Mobilize по принесению энергии в города благодаря модульным многофункциональным тотемам.