17 сентября пройдет мировая премьера электрического фургона.

Новый Kangoo E-Tech Electric обладает всеми практичными чертами, безопасным и комфортным оборудованием, что и версия с ДВС:

Комфортный второй ряд и больше пространства, чем у любого другого транспортного средства данной категории: три индивидуальных места для удобного размещения трех взрослых лиц, а также воздушный дефлектор, оптимально работающий для всех пассажиров заднего ряда

Более 49 литров хранения, включая ящик Easy Life

Объемное багажное отделение на 850 литров, лучшее в данной категории с возможностью его увеличения до 2,500 литров благодаря сдвиговой конструкции второй строчки сидений (исключительно на новой Kangoo E-Tech Electric)

Инновационные рейлинги, которые можно настраивать без использования инструментов, таким образом, у вас всегда будет свободное место для грузов и возможность перевозить практически что угодно.

14 систем помощи водителю, включая автоматизацию 2 уровня, для большей безопасности

Снаружи Kangoo сохранил капот с горизонтальными ребрами и четко вертикальный перед, где на радиаторной решетке под логотипом находится зарядный разъем.

Также интересно Renault представила транспортные средства для городской мобильности.

Как и в версии с ДВС, в салоне находится новая приборная панель (с темно-матовым деревянным покрытием на некоторых версиях). Кокпит – более комфортный, а водительское кресло имеет улучшенную эргономику. Единственные изменения произошли в самой приборной панели, где теперь отображается информация E-Tech.

Авто оснащено литий-ионной батареей на 45 кВт·ч полной полезной емкости, состоящей из 8 отдельных модулей, которые легко ремонтируются. Новый Kangoo E-Tech Electric имеет запас хода до 285 км (согласно стандарту WLTP), что вполне достаточно для большинства ежедневных задач и уменьшает амортизационные затраты до более низкого уровня.

Гарантия на батареи 8 лет или 160 000 км пробега. Прежде чем произойдет одно из двух, Renault бесплатно заменит батареи, если их емкость упадет ниже 70% номинальной (SoH).

Новый Kangoo E-Tech Electric имеет 90 кВт двигатель, выдающий 245 Нм крутящего момента для плавного и уверенного движения при любых обстоятельствах. Режим Eco ограничивает максимальную скорость транспортного средства (110 км/ч) и мощность (56 кВт), увеличивая таким образом запас хода.

Водитель может выбрать один из трех режимов рекуперативного торможения:

Sailing (B1 на дисплее): ограниченная рекуперация, для движения по автомагистралям и скоростным шоссе

Drive (B2): стандартная рекуперация для использования в различных ситуациях; эффект, когда вы убираете ногу с педали газа, подобен тому, как ведет себя транспортное средство с ДВС

Brake (B3): максимальная рекуперация для использования в пробках или на горных дорогах

Честно говоря, Kangoo E-Tech Electric немного впереди своего брата из ДВС.

Традиционная гидравлическая тормозная система оснащена ARBS (Адаптивной рекуперативной тормозной системой), максимально усиливающей восстановление энергии.

Разнообразные комбинации режимов тяги и торможения предлагают водителю 6 вариантов по выбору для оптимизации комфорта и запаса хода, в соответствии с тем, как используется автомобиль и при каких дорожных условиях.

Информация о выбранном режиме движения, управлении энергией и системами помощи водителя отображается на 10-дюймовом цветном дисплее, который можно полностью адаптировать (доступен как опция).

Обеспечить максимальный запас хода в течение всего года новому Kangoo E-Tech Electric помогает двухзонная климатическая установка, работающая от тепловой помпы. Помпа нагревает воздух зимой и охлаждает летом, по тому же принципу, что и реверсивные кондиционеры. Система нагрева собирает калории снаружи и выпускает их внутрь, в то время как система охлаждения удаляет калории из салона и выводит их наружу. Оптимальная эффективность теплового насоса достигается в диапазоне от -15°C до +15°C. Кроме первоклассного климатического комфорта, она поддерживает запас хода транспортного средства, увеличивая до 30 км в соответствии со стандартом WLTP!

И, наконец, новый Kangoo E-Tech Electric может оснащаться подогревом лобового стекла, руля и сидений. Подобные настройки обеспечивают еще больший комфорт, потребляя лишь максимальное количество мощности батареи.

Новый Kangoo E-Tech Electric имеет на выбор 2 бортовых системы зарядки батареи:

Трехфазная 11 кВт зарядка переменного тока для домашнего использования

22 кВт быстрая зарядка переменного тока, позволяющая заряжать батарею с 5% до 80% за 2 часа 30 минут и 80 кВт зарядку постоянного тока, что дает возможность восстанавливать до 170 км хода за 30 минут

Такой широкий выбор зарядных систем создан для удовлетворения потребностей пользователей нового Kangoo E-Tech Electric.

Раскладной и удивительно практичный органайзер вмещает различные кабели (зарядный кабель для режима №3 и по желанию flexicharger, что позволяет подключить к домашней розетке или green'up) в багажном отделении.

Также интересно у электромобилей обнаружили новые проблемы

При подключении к 11 кВт общественной точки зарядки, батарея нового Kangoo E-Tech Electric зарядится от 15% до 80% за 2 часа 40 минут; от 7.4 кВт зарядной станции Wall box она зарядится с 15% до 100% менее чем за 6 часов.

При использовании 22 кВт зарядки в батарее предусмотрена система жидкостного охлаждения и антинагревательная система, поддерживающая температуру на должном уровне для предотвращения губительного воздействия на запас хода и для уменьшения суммарного времени зарядки.

И, наконец, в приложении для смартфона MyRenault или мультимедийной системе Renault Easy Link на Kangoo E-Tech Electric можно воспользоваться специальными сервисами типа:

График зарядки батареи и дистанционное отслеживание статуса заряда

Установка таймера заблаговременного нагрева или охлаждения салона

Поиск зарядных точек на вашем маршруте

Пункты назначения, которые вы можете добраться с остатком запаса хода

Новый Renault Kangoo E-Tech Electric доступен в трех версиях, отвечающих точным запросам и потребностям клиентов: