Пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" замедлил движение из-за ремонтных работ

Замедленное движение фиксируется на выезде из Украины только на полосе “въезд в Республику Польша”. Как отмечает Гостаможслужба со ссылкой на Национальную налоговую администрацию Польши, скорость оформления грузовиков упала "из-за проведения ремонта одного весового комплекса и частичной замены дорожного покрытия".

Поскольку полноценное пересечение с Ягодина в соседнюю страну восстановится не скоро, то таможенная служба посоветовала автоперевозчикам по возможности "выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу". При этом отмечено, что "о сроках окончания ремонтных работ сообщим дополнительно".

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На сайте Oficjalny profil Krajowej Administracji Skarbowej (налоговой администрации) относительно сроков ремонтных работ указано, что "remont na przejściu granicznym w Dorohusku" продлится до 14 ноября.

Там запланировано провести большой объем реконструкции бетонных покрытий и линейного водоотвода непосредственно на автомобильном пограничном переходе в Дорогуске (Люблинское воеводство).

В Дорогуске на польско-украинской границе начался ремонт. Фото: radio.lublin.pl

В Надбужанском отделе пограничной службы заявили, что "на въезде в Польшу будут существенные перебои в движении и удлиненные времена ожидания на таможенное оформление".

Работы будут включать обновление бетонных покрытий на северной плите и дренажной системы. Поэтому, пишут польские пограничники, перевозчикам по возможности на это время, то есть до середины ноября, стоит выбирать другие пункты пропуска.

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На выезд из Польши грузовики будут оформляться в обычном темпе. По словам Маржена Семенюк из Палаты налоговой администрации в Люблине, в нынешнюю пятницу в очереди на выезд из Польши в Украину через пограничный переход Дорогуск "было около 300 грузовиков, а ориентировочное время ожидания на пересечение границы составляло 10-12 часов".