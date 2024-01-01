Пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" сповільнив рух через ремонтні роботи

Сповільнений рух фіксується на виїзді з України лише на смузі "вʼїзд у Республіку Польща". Як зазначає Держмитслужба з посиланням на Національну податкову адміністрацію Польщі, швидкість оформлення вантажівок впала "через проведення ремонту одного вагового комплексу та часткової заміни дорожнього покриття".

Оскільки повноцінний перетин з Ягодина до сусідньої країни відновиться не скоро, то митна служба порадила автоперевізникам за можливості "обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон". При цьому наголошено, що "про терміни закінчення ремонтних робіт повідомимо додатково".

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На сайті Oficjalny profil Krajowej Administracji Skarbowej (податкової адміністрації) щодо термінів ремонтних робіт зазначено, що "remont na przejściu granicznym w Dorohusku" триватиме до 14 листопада.

Там заплановано провести великий обсяг реконструкції бетонних покриттів та лінійного водовідведення безпосередньо на автомобільному прикордонному переході в Дорогуську (Люблінське воєводство).

У Дорогуську на польсько-українському кордоні розпочався ремонт. Фото: radio.lublin.pl

В Надбужанському відділі прикордонної служби хаявили, що "на в’їзді до Польщі будуть суттєві перебої в русі та подовжені часи очікування на митне оформлення".

Роботи включатимуть оновлення бетонних покриттів на північній плиті та дренажної системи. Отож, пишуть польські прикордонники, перевізникам за можливості на цей час, тобто до середини листопада, варто обирати інші пункти пропуску.

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На виїзд з Польщі вантажівки оформлятимуться у звичному темпі. За словами Маржена Семенюк з Палати податкової адміністрації в Любліні, у нинішню п'ятницю в черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний перехід Дорогуськ "було близько 300 вантажівок, а орієнтовний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин".