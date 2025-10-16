Пункт пропуска "Ягодин" не узнать: что уже есть и чего ждать перевозчикам

Благодаря большому объему ремонтных работ этот пункт пропуска на украинско-польской границе уже соответствует самым современным стандартам как в техническом обеспечении, так и в сервисно-бытовом.

Впрочем, многое еще запланировано сделать. Об этом в очередном отчете сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области.

Читайте также Содержание пункта пропуска "Ягодин" обходится в 19 миллионов гривен.

Соответствующие работы с целью повышения эффективности, комфорта и безопасности проводятся как для тех, кто пересекает на выезд и въезд, так и для создания надлежащих условий для персонала пункта пропуска.

Сделано много, однако в планах запланировано еще много чего для комфорта перевозчиков, пассажиров и, понятно, персонала. Фото: Служба восстановления

"Кроме ежедневного содержания территории, зданий и сооружений, в этом году на локации проведен ряд ремонтных работ. В частности, заменено поврежденное асфальтовое покрытие и восстановлено дорожную разметку, восстановлено парапеты, заменены промышленные ворота", – говорится в официальном сообщении Службы.

Читайте также Часть дороги к МАПП "Ягодин – Дорогуск" станет автобаном

Однако точку на этом не поставлено, поскольку сейчас идет замена кровли помещения бокса углубленного осмотра грузовых автомобилей, ремонт крыши и системы водоотведения здания пассажирского отдела пропуска.

В дальнейшем запланировано заменить кровли склада конфиската, а на полосах движения транспорта установить новые автоматические шлагбаумы.

Перевозчики, пассажиры не должны испытывать дискомфорт ни на въезде, ни на выезде, а персонал – в течение смены в работе. Фото: Служба восстановления

На финальный этап вышел капитальный ремонт почти двух километров дороги автомагистрали М-07 Киев – Ковель – Ягодин на подъездах к пункту пропуска.

Для комфорта водителей коммерческого транспорта также будет многое сделано. Сейчас уже определили исполнителя работ по строительству стоянок для устройства дополнительных мест парковки грузового транспорта.