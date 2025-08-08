Часть дороги к МАПП "Ягодин - Дорогуск" станет автобаном

Капитальный ремонт участка дороги на подходах к пограничному переходу начался в июне и сделано уже многое.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, этот участок дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, что дальше ведет до польского города Люблин, будет отвечать всем стандартам.

Сейчас работы ведутся одновременно на двух участках общей протяженностью 1,9 км. Повсюду завершен этап подготовительных работ. В этот период осуществлено фрезерование изношенного покрытия, расчищены обочины и полосы отвода. Кроме этого, демонтировано старое барьерного ограждение, забор и наружное освещение.

Фото: Служба восстановления

На одном из подъездов к пункту пропуска уже уложен первый из трех предусмотренных проектом слоев асфальтобетонного покрытия, и начаты работы по устройству тротуара.

На другом участке продолжаются работы укладке дорожной одежды. Сначала в подготовленных канавах дорожники устраивают дренажный слой из песка, на нем укладывают геотекстильный материал, а сверху – слой щебеночно-песчаной смеси.

О сроках выполнения работ и дате сдачи объекта в эксплуатацию не сообщается. Отмечается, что работы на подъездах к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск" проводятся в рамках программы "Механизм сообщения Европы" (CEF). Инфраструктурный проект на 50% финансируется Европейским Союзом.