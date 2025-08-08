Частина дороги до МАПП "Ягодин – Дорогуськ" стане автобаном

Капітальний ремонт ділянки дороги на підходах до прикордонного переходу розпочато у червні й зроблено вже багато чого.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, ця ділянка дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що далі веде до польського міста Люблін, відповідатиме усім стандартам.

Нині роботи ведуться одночасно на двох ділянках загальною протяжністю 1,9 км. Повсюди завершено етап підготовчих робіт. В цей період здійснено фрезерування зношеного покриття, розчищено узбіччя та смуги відведення. Окрім цього, демонтовано старе бар’єрне огородження, паркан та зовнішнє освітлення.

Фото: Служба відновлення

На одному з під’їздів до пункту пропуску уже укладено перший з трьох передбачених проєктом шарів асфальтобетонного покриття, та розпочато роботи з влаштування тротуару.

На іншій ділянці тривають роботи з поширення теперішнього дорожнього одягу. Спершу у підготовлених рівчаках дорожники влаштовують дренажний шар з піску, на ньому укладають геотекстильний матеріал, а зверху – шар щебенево-піщаної суміші.

Про терміни виконання робіт та дату здачі об’єкта в експлуатацію не повідомляється. Зазначається, що роботи на під’їздах до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» проводяться в рамках програми "Механізм сполучення Європи" (CEF). Інфраструктурний проєкт на 50% фінансується Європейським Союзом.