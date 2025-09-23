Содержание пункта пропуска "Ягодин" обходится в 19 миллионов гривен

Если быть точнее, то на это зарезервировано 19 055 903 гривны. Такую сумму объявила в тендерной процедуре на сайте Prozorro Волынская Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Сейчас истекают последние дни подачи заявок. Все заинтересованные стороны должны подать свои предложения по содержанию международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу до 25 сентября.

Читайте также Китайские мотоциклы должны были добраться в Украину через Россию, но не доехали

В условиях конкурса говорится о том, что услуги по комплексному содержанию пункта пропуска через государственную границу "Ягодин–Дорогуск" будут включать организацию содержания территории, зданий, сооружений, помещений, оборудования пункта пропуска при его бесперебойном функционировании.

Таким образом, работы касаются обслуживания инженерных систем в обеспечении жизнедеятельности пункта пропуска, выполнения работ по ремонту или содержание пункта пропуска.

Читайте также Полеглые возвращаются домой "на щите", а не грузом "200

Перечень основных работ:

уборка помещений;

осмотр трубопроводов и отопительных приборов;

техническое обслуживание санитарных приборов;

замена ламп, выключателей, розеток и предохранителей, устранение неисправностей;

замена умывальников или унитазов;

покраска поверхностей;

монтаж кулеров с водой;

установка металлических столбиков и секционного ограждения и тому подобное.

При этом отмечается основное требование к претендентам на такой контракт простое – иметь оборудование, атрибутику, инструментарий и работников соответствующего профессионального уровня с опытом выполнения подобных работ.

Читайте также Новенький экскаватор JCB приобрели в Луцке и отправили на фронт

Оговорен и срок: услуги МАПП должен получать в течение года, срок действия контракта закончится 31 декабря 2026 года, то есть полных 12 месяцев, 365 дней.