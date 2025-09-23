Утримання пункту пропуску "Ягодин" обходиться у 19 мільйонів гривень.

Якщо бути точнішим, то на це зарезервовано 19 055 903 гривні. Таку суму оголосила у тендерній процедурі на сайті Prozorro Волинська Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Нині збігають останні дні подачі заявок. Усі зацікавлені сторони мають подати свої пропозиції щодо утримання міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон до 25 вересня.

В умовах конкурсу йдеться про те, що послуги з комплексного утримання пункту пропуску через державний кордон "Ягодин–Дорогуськ" включатимуть організацію утримання території, будівель, споруд, приміщень, обладнання пункту пропуску при його безперебійному функціонуванню.

Таким чином, роботи стосуються обслуговування інженерних систем в забезпеченні життєдіяльності пункту пропуску, виконання робіт з ремонту чи утримання пункту пропуску.

Перелік основних робіт:

прибирання приміщень;

огляд трубопроводів та опалювальних приладів;

технічне обслуговування санітарних приладів;

заміна ламп, вимикачів, розеток і запобіжників, усунення несправностей;

заміна умивальників чи унітазів;

фарбування поверхонь;

монтаж кулерів із водою;

встановлення металевих стовпчиків та секційної огорожі тощо.

При цьому зазначається основна вимога до претендентів на такий контракт проста - мати обладнання, атрибутику, інструментарій та працівників відповідного фахового рівня з досвідом виконання подібних робіт.

Обумовлено й термін: послуги МАПП має отримувати протягом року, термін дії контракту закінчиться 31 грудня 2026 року, тобто повних 12 місяців, 365 днів.